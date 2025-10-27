HAI România!

Emine Coşkun, Ford Otosan, la Gala Capital „Noile modele arată talentul echipei de la Craiova"

Emine Coşkun, Ford Otosan, la Gala Capital „Noile modele arată talentul echipei de la Craiova”

Ford Otosan România, cel mai mare producător de vehicule comerciale Ford în Europa, a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 18,62 miliarde lei, în creștere cu 36%. Fabrica de la Craiova și-a trecut în palmares mai multe premiere în 2024 - a atins cel mai ridicat nivel de producție din istoria sa la nivel local și a inaugurat linia de asamblare de baterii.

Anul acesta Ford Otosan România a început livrarea primelor automobile electrice fabricate în România, Puma Gen-E, E-Transit Courier şi E-Tourneo Courier. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru livrarea primelor mașini electrice produse în România” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

