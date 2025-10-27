Emine Coşkun, Ford Otosan, la Gala Capital „Noile modele arată talentul echipei de la Craiova”

Ford Otosan România, cel mai mare producător de vehicule comerciale Ford în Europa, a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 18,62 miliarde lei, în creștere cu 36%. Fabrica de la Craiova și-a trecut în palmares mai multe premiere în 2024 - a atins cel mai ridicat nivel de producție din istoria sa la nivel local și a inaugurat linia de asamblare de baterii.

Anul acesta Ford Otosan România a început livrarea primelor automobile electrice fabricate în România, Puma Gen-E, E-Transit Courier şi E-Tourneo Courier. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru livrarea primelor mașini electrice produse în România” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.