După vizita de ieri pe care Emily Burghelea le-a făcut-o celor de la Antena 1, în presă au apărut numeroase speculații cu privire la motivul din spatele ei.

Astăzi, Emily a decis să împărtășească cu fanii ei adevăratul motiv pentru care s-a dus în redacția televiziunii.

„Am primit o rafala de intrebari legate de “reintoarcerea” mea la Acces Direct dupa ce a aparut in presa un material cu mai multe poze facute de paparazzi la sediul Antena1. Am fost sa imi recuperez hainele ramase acolo. M-am dus singura. Nu am vrut sa va iau cu mine pe stories…

Fiecare postare ma poate costa scump in instanta dar acum daca tot s-a creat acest subiect o sa va povestesc. Nu am anuntat pe nimeni de acolo ca merg. Le-am facut o surpriza.

Unele persoane mi-au zambit, altele s-au uitau urat. Am vorbit cu cativa oameni care mi-au ramas dragi dar am plecat repede.

A fost ca un dus cu apa rece. As vrea sa ma intelegeti, dragalasilor! Nu vreau sa mai discut despre acest subiect… Instanta o sa dea verdictul final. Eu am toate probele necesare care dovedesc si ca Veronica a fost batuta si ca cei de acolo vor sa ascunda asta.

Daca trebuie sa platesc ca NU am vrut sa ascund, cum am mai spus, o sa platesc. Nu am o armata de avocati de partea mea…dar am dreptatea. In mai putine cuvinte, ei imi cer mie despagubiri pentru ca „le-am patat” imaginea…

Ce lume!!! Incerc sa nu ma gandesc la asta. Am plecat la mare. Va tin la curent. Much love, Emily!”, a scris fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” pe Instagram.

„De cand mi-am dat demisia am inceput sa traiesc in alt mod. Am fost dezorientata la inceput, agasata si speriata insa acum ma simt mai in forma ca niciodata. Sunt odihnita, increzatoare si linistita. Stiu ca am facut ce trebuia. Am tras un semnal de alarma.

Mi-am facut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevarul adevarat este la mine.

Am toate dovezile care demonstreaza asta insa nu vreau sa demonstrez nimic nimanui. Cine a avut ochi sa vada, a vazut! Cine nu, este o victima a manipularii, din pacate”, a spus vedeta acum câteva zile.