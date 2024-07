Monden Emily Burghelea, declarații terifiante după accident. Moartea ne-a făcut cu mâna







Emily Burghelea a făcut primele declarații după accidentul grav în care a fost implicat. Influencerița a trecut printr-un moment de cumpănă și a mărturisit că s-a temut pentru viața ei.

Emily Burghelea, accident terifiant în Mauritius

Aflată în vacanță în Mauritius, Emily Burghelea a fost la un pas să-și piardă viața chiar în drum spre aeroport, unde trebuia să se îmbarce în avionul de România. Accidentul în care a fost implicată și nașa influenceriței a fost filmat.

Mașina în care se afla Emily Burghelea a intrat frontal într-un TIR. La momentul impactului autoturismul rula cu 80 de kilometri/h. Influencerița a ajuns în România și a reușit să povestească momentele terifiante prin care a trecut.

Într-o postare pe rețelele de socializare fosta asistentă TV a declarat că trebuie să se opereze. De asemenea, influencerița a mai transmis că doar credința în Dumnezeu a scăpat-o de ce este mai rău.

Clipe de coșmar

„Sunt prin spitale acum. Alerg dintr-o parte în alta să fac rost de toate documentele necesare pentru operații. Suntem în România, am ajuns în țară. Nu sunt în cea mai bună formă acum. Aș vrea să vorbesc despre operații după ce o să știu că totul este bine. Trec printr-o perioadă foarte dificilă. Nu am fost niciodată operată de nimic. Doar Dumnezeu ne-a călăuzit! Sănătatea e neprețuită! Și Dumnezeu este mare! El ne-a salvat realmente!”, a declarat Emily Burghelea.

Imaginile postate de Emily Burghelea pe rețelele de socializare o ilustrează cu fața tumefiată. Ulterior, influencerița a povestit că a supraviețuit unui accident terifiant alături de nașa ei.

Fosta asistentă a povestit cum a s-a produs incidentul și cum a acționat după momentul impactului. Cinci minute mai avea de parcurs până la aeroport unde o aștepta soțul și copii. La ultimul viraj, șoferul orbit de farurile mașinilor de pe contrasens a pierdut controlul direcției și s-a izbit frontal de un TIR.

Emily Burghelea: Când închid ochii resimt fiecare moment

După ce s-a dezmeticit, Emily Burghelea a rostit Tatăl Nostru, și-a adunat toate forțele și și-a îngrijit nașa inconștientă. „Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam, Striga doar «Where is my son?», un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată. Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară.

Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a scris Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.