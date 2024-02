Emily Blunt, apariție răvășitoare la BAFTA. Cu ce a atras actrița toate privirile

Emily Blunt și-a făcut apariția pe covorul roșu de la BAFTA într-o rochie Elie Saab. Dar colierul de la Tiffany a atras atenția asupra ei. Deși nu a câștigat niciun premiu la categoria unde a fost nominalizată, ținuta ei a a ținut prima pagină a ziarelor.

”Rochia până la podea transparentă, avea ornamente aurii în jurul corsetului. A fost completată cu o fustă albă din tul. Blunt a accesorizat ținuta cu bijuterii Tiffany and Co. care au fost puse chiar și în părul său”, a scris Haarpers Bazar.

Ne puteți urmări și pe Google News

Colierul lui Emily Blunt a fost subiect popular pe toate rețelele de socializare.

Tiffany & Co. a identificat piesa strălucitoare drept „colierul Jean Schlumberger by Tiffany Fleurage. Emily Blunt, colier cu pietre prețioasă de aproape 300.000 de dolari Acesta are pietre prețioase multicolore de peste 37 de carate în total.

Pe Tiffany.com, secțiunea „High Jewelry”, modelele lui Jean Schlumberger sunt piese rare. „Jean Schlumberger a inaugurat o eră fără precedent a designului de bijuterii atunci când și-a început legendara colaborare cu Tiffany & Co. în 1956. Cu abilitatea sa unică de a echilibra opulența cu reținerea de bun gust, Jean Schlumberger a creat bijuterii transcendentale, care să poată fi purtate”.

Aceasta este descrierea bijuteriilor de pe Tiffany.com. Cu toate acestea, nici colierul Fleurage de la Tiffany și nici linia căreia îi aparținea nu apar pe site-ul companiei. Potrivit Vogue UK, colierul Tiffany Fleurage prezentat a avut un preț de 227.500 de lire sterline în 2008, sau 286.415 de dolari în dolari de astăzi.

”Dacă trebuie să întrebi, nu îți poți permite”

Bijuteriile Tiffany & Co. rareori apar cu o etichetă de preț pe site-ul lor. Acest lucru se întâmplă din cauza politicii celor de la bijuterie. Mai exact „dacă trebuie să întrebi, nu îți poți permite”, este unul dintre motto-urile Tiffany & Co.

Drept urmare foarte multe dintre bijuteriile lor nu au prețul trecut pe site. Iar multe dintre coliere nu au valoarea dezvăluită. Cert este că nu doar bijuteria a atras atenția. Ci și faptul că Blunt a fost însoțită de părinți și nu de soț la ceremonie.