Emilia Şercan lansează acuzaţii grave la adresa justiției: „E o strategie de protejare a borfașilor”

Emilia Șercan spune că strategia organelor judiciare din România este să tragă de timp, să intervină prescripția și infractorii să scape basma curată.

Emilia Șercan presupune că primul procuror care s-a ocupat de acest caz a fost considerat prea zelos. „Primul procuror, probabil considerat prea zelos după ce imediat ce a preluat cazul a făcut o cerere comisie rogatorie cu Republica Moldova pentru audierea infractorului Cristian Rizea și a făcut un plan de anchetă, cu audieri de martori și alte cele, a fost schimbat după câteva luni”, scrie Emilia Șercan pe pagina sa de Facebook.

Al doilea procuror a dispus audierile Alexandrei Păcuraru și a lui Cosmin Păcuraru, proceduri considerate de jurnalista Emilia Șercan “niște simulacre”.

Cel de-al doilea procuror a fost schimbat și el și a fost numit un al treilea procuror, care a respins prin semănătură proprie cererea de audiere a lui Cristian Rizea, despre care jurnalista Emilia Șercan scrie că este „păpușat cu succes de gruparea din jurul altui pușcăriaș, Maricel Păcuraru”

Emilia Șercan: „Asta e strategia (in)justiției din România”

Emilia Șercan concluzionează că modul cum procurorii au tratat acest caz este o dovadă că justiția este “specializată mai nou în protejarea borfașilor și infractorilor”.

„Dosarul de la Parchetul Sectorului 1, unde se încearcă îngroparea unei părți importante a cazului de kompromat și unde audierea infractorului condamnat penal și pușcăriaș Cristian Rizea „nu prezintă utilitate”, a ajuns la procurorul cu numărul 3.

Primul procuror, probabil considerat prea zelos după ce imediat ce a preluat cazul a făcut o cerere comisie rogatorie cu Republica Moldova pentru audierea infractorului Cristian Rizea și a făcut un plan de anchetă, cu audieri de martori și alte cele, a fost schimbat după câteva luni.

Doar că în lunile până să fie schimbat, planul ală rapid nu a mai fost pus în aplicare. Și a trecut timp prețios, că asta e strategia in(justiției) din România, să tragă de timp cât poate, să intervină prescripția și infractorii să scape basma curată.

A venit un al doilea procuror, care nu și-a făcut timp nici măcar să îmi aprobe cererile prin care ceream să îmi exercit drepturile de persoană vătămată.

După 7 luni de la planul de anchetă făcut de primul procuror, al doilea procuror face și el un plan relativ similar și dispune audierea Alexandrei Păcuraru și a lui Cosmin Păcuraru, copiii lui Marcicel Părcuraru, patronul din umbră de la Realitatea Plus și prietenul și tovarășul plagiatorului notoriu Gabriel Oprea, care NU ARE nicio legătură cu kompromatul, dar niciuna!

Iar audierile Alexandrei Păcuraru și a lui Cosmin Păcuraru sunt niște simulacre, audieri despre care eu nu sunt anunțată, deși aveam dreptul legal să le adresez întrebări prin avocat!

Cel de-al doilea procuror este schimbat și el și este numit un al treilea procuror, care își asumă prin semănătură proprie să îmi respingă cererea de audiere a pușcăriașului Cristian Rizea, individul păpușat cu succes de gruparea din jurul altui pușcăriaș, Maricel Păcuraru.

Între a-mi pierde mințile înghițind mizeriile (in)justiției din România, specializată mai nou în protejarea borfașilor și infractorilor, am ales să nu mai tac din gură, așa că voi scrie zilnic.

Iar la câtă mizerie s-a adunat prin multele dosare împrăștiate prin tot Bucureștiul, cu girul capilor (in)justiției din România – că doar și asta e o strategie de protejare a borfașilor –, nu o să o epuizez prea repede. Pe mizerie. A (in)justiției din România”, este mesajul postat de jurnalista Emilia Șercan pe pagina sa de Facebook.



Ce înseamnă operațiunea „Kompromat”

Termenul de kompromat vine din limba rusă şi înseamnă „material compromiţător”. El a fost împrumutat din jargonul agenţilor KGB din era Stalin şi face referire la informaţii care pot dăuna unei persoane publice, fie prin publicitate negativă, fie prin şantaj.

Jurnalista Emilia Șercan spune că totul a pornit în urmă cu un an și jumătate. „Am decis să denunţ public operaţiunile de discreditare şi intimidare la care sunt supusă după 18 ianuarie 2022, data la care am dezvăluit că teza premierului României, Nicolae Ciucă, este plagiată. Am decis acest lucru pentru că, de data aceasta, jucătorul-cheie este chiar statul român: o probă pe care am furnizat-o Poliţiei Române pentru a identifica autorul unei infracţiuni de violare a vieţii private a fost scursă din dosar în aceeaşi zi, devenind baza unei ample operaţiuni de kompromat”, afirma jurnalista Emilia Șercan, într-un text publicat de Press One, în urmă cu câteva luni.