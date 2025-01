Monden Ema Uta, despre relația cu Gabi Bădălău. Blondina a recunoscut tot







Recent s-a auzit că Ema Uta și Gabi Bădălău formează un cuplu, iar acum fosta iubită a lui Alex Bodi a explicat situația. Afaceristul a spus că este un bărbat singur și că are dreptul să curteze pe cine vrea el. Acesta a recunoscut că a cunoscut-o pe Ema.

„Sunt un bărbat singur și nu mai am nicio legatură cu fosta relație. Am cunoscut-o, într-adevăr, pe Ema și am tot dreptul ca bărbat să o curtez, ea fiind singură, la rândul ei”, a declarat Gabi Bădălău.

Ema Uta spune altceva

Fosta iubită a lui Alex Bodi n-a recunoscut că formează un cuplu cu Bădălău, chiar dacă sunt din ce în ce mai multe semne. Ea a spus că a fost în Abu Dhabi cu munca. „Nu știu ce rost are să dezmint. […] Eu o lună am fost în Abu Dhabi, pentru că am câteva lucruri de făcut cu jobul meu și urmează să plec lunar acolo. Nu am treabă cu Dubaiul, cu Istanbulul, cu nimic”, a spus Ema.

Gabi Bădălău și Ema Uta ar forma un cuplu

Cancan a aflat că Ema și Gabi Bădălău au plecat împreună la Istanbul, unde au petrecut trei zile de vis, la celebrul hotel Mandarin. Când s-au întors, afaceristul ar fi închiriat o cameră în cunoscutele apartamente de la One Floreasca, pentru care ar fi plătit în jur de 2000 de euro. Se pare că cei doi au stat închiși în apartament timp de patru zile, cel mai probabil pentru a se cunoaște.

I-ar fi cunoscut deja mama

Apoi, Bădălău i-ar fi serbat ziua de naștere fiului său, Nicolas, pe care îl are cu Claudia Pătrășcanu, la un salon de evenimente pe care îl deține. Spre seară ar fi venit și Ema și i-ar fi cunoscut mama fostului iubit al Biancăi Drăgușanu. După petrecere, Bădălău i-ar fi dat o mașină de lux și un șofer Emei pentru a merge la familie la Vâlcea.