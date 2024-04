International Elvira Nabiullina, tehnocratul de top al lui Putin, care a salvat economia de sancțiunile Occidentului







Economia Rusiei ar fi trebuit să aibă mai mult de suferit și să se prăbușească după ce Occidentul i-a aplicat sancțiuni din cauza invaziei în Ucraina. Dar nu a fost așa, iar responsabilă pentru salvarea economiei rusești este Elvira Nabiullina.

Elvira Nabiullina și măsurile luate după sancțiunile aplicate de Occident

Rezistența economică a Rusiei a deranjat și surprins națiunile occidentale. Reacția lor nu este orientată doar către președintele rus Vladimir Putin, un fost spion KGB cu ambiții imperiale. Este îndreptată și către femeia din spatele său: Elvira Nabiullina. Ea este guvernatorul băncii centrale a țării, care joacă un rol esențial în menținerea economiei de război a Rusiei:

„Nabiullina a fost foarte eficientă în stabilizarea economiei rusești, în ciuda presiunii economice enorme exercitate de sancțiuni", a declarat pentru Business Insider Daniel McDowell, profesor la Universitatea Syracuse, specializat în economie internațională.

În special, el menționează folosirea de către aceasta a controalelor de capital și a politicii monetare pentru a stabiliza rubla. A reușit, de asemenea, să îndepărteze Rusia de utilizarea monedelor occidentale în comerțul internațional:

„În timp ce standardul de viață în Rusia a scăzut în urma sancțiunilor, condițiile ar fi fost probabil mult mai rele dacă nu ar fi fost deciziile ei înțelepte", a adăugat McDowell.

Rolul ei în susținerea regimului lui Putin este văzut ca o trădare de mulți oficiali financiari, economiști și analiști occidentali

Elvira Nabiullina a avut legături strânse cu elita Europei înainte de război

În urmă cu doar câțiva ani, Elvira Nabiullina era văzută ca o liberală, chiar și printre cei din interiorul Kremlinului. Elita de la Bruxelles părea să o privească pe Nabiullina ca pe una dintre ei. În 2018, Christine Lagarde, pe atunci director al Fondului Monetar Internațional, a lăudat-o pe Nabiullina.

Astăzi, Nabiullina, în vârstă de 60 de ani, este criticată în lumea occidentală la fel de mult ca și Putin. Ea a fost sancționată de SUA și de Marea Britanie.

Mulți dintre economiștii și analiștii care au fost cândva lângă ea îi întorc acum spatele femeii care ține în viață economia Rusiei. Ea l-a ajutat pe Putin să-și asigure al cincilea mandat în fruntea țării:

„Este foarte inteligentă, la fel ca și oamenii din jurul ei", a declarat pentru BI Richard Portes, profesor de economie la London Business School.

Cu toate acestea, Richard Portes s-a declarat „foarte dezamăgit" de Nabiullina pentru că a susținut regimul lui Putin.

Fiica unei minorități muncitorești

Originară din orașul industrial Ufa din centrul Rusiei, Nabiullina s-a născut într-o familie de etnici tătari, un grup minoritar din Rusia. Tatăl ei a fost șofer, iar mama ei a fost muncitoare într-o fabrică.

Crescând în anii 1970, ea a studiat limba franceză și i-a plăcut muzica clasică. A citit clasici precum Leo Tolstoi, Fiodor Dostoievski și Franz Kafka, după cum a declarat soțul ei, Iaroslav Kuzminov, în 2013, potrivit Bloomberg.

Nabiullina l-a cunoscut pe Kuzminov - fondatorul Școlii Superioare de Economie, o instituție de prestigiu - în anii 1980, când acesta preda la Universitatea de Stat din Moscova, unde ea a studiat economia. Cei doi au un fiu.

De la personaj secundar la consilier al lui Putin

La Universitatea de Stat din Moscova, Nabiullina a studiat concepte economice occidentale, care i se vor dovedi utile în economia post-sovietică în schimbare.

În 1991, ea a lucrat ca economist la Consiliul Uniunii Științifice și Industriale din URSS. În 1994, ea s-a alăturat departamentului de reforme al Ministerului rus al Economiei.

Ea a părăsit serviciul public în 1998 și a revenit în guvern în 2000 ca prim-adjunct al lui Herman Gref. Acesta este actualul director general al gigantului bancar rus Sberbank.

În 2003, ea a părăsit postul pentru un think tank, dar a fost invitată de Putin să îl înlocuiască pe Gref în funcția de ministru al economiei în 2007.

Invitația a marcat un punct de cotitură în cariera ei

Trecerea ei într-un rol de lider a fost consolidată în 2013, când Putin a instalat-o la conducerea băncii centrale:

„Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați prin această nominalizare, înțelegând cât de responsabilă, dificilă și profesională este această muncă", a declarat Nabiullina în legătură cu nominalizarea.

Ea a refuzat să comenteze pentru Reuters despre numirea sa la momentul respectiv. La fel ca mulți șefi de bănci centrale din întreaga lume, Nabiullina este mai cunoscută în cercurile financiare decât în rândul populației. De asemenea, ea pare să stea departe de lumina reflectoarelor, cu excepția cazului în care vorbește despre activitatea sa.

Vedeta internațională a băncilor centrale

Numirea de către Putin a Nabiullinei în funcție în 2013 a propulsat-o pe aceasta în cercurile internaționale. La vremea respectivă, ea a fost prima femeie care a condus o bancă centrală din cadrul Grupului celor opt, sau G8.

Nabiullina și-a dovedit valoarea în fața lui Putin la un an de la preluarea postului, în 2014. Atunci Moscova a anexat Crimeea, iar Nabiullina a izolat economia rusă de sancțiunile occidentale.

În pofida divergențelor legate de anexare - care au determinat SUA și alte puteri să scoată Rusia din G8, care a devenit acum G7 - Nabiullina a câștigat totuși respect internațional și recunoaștere în rândul colegilor săi de profesie în anii următori pentru că a integrat economia Rusiei în sistemul global și a modernizat banca centrală a țării.

În 2015, Euromoney, o publicație de specialitate din domeniul financiar, a desemnat-o pe Nabiullina guvernatorul băncii centrale al anului. În 2017, The Banker a numit-o Bancherul central al anului pentru Europa. În 2018, FMI a invitat-o să susțină prestigioasa prelegere Michel Camdessus.

Cu toate acestea, criticii susțin că este doar o altă apropiată a lui Putin

După ce Rusia a lansat războiul din Ucraina, Nabiullina a vrut să renunțe la slujba sa. Informațiile au fost atunci relatate de Bloomberg la 23 martie 2022, citând patru persoane anonime care au cunoștință despre discuții.

Putin i-a respins demisia, iar Nabiullina a rămas pentru un nou mandat de cinci ani. Ea pare să fie foarte eficientă în acest sens până acum.

PIB-ul Rusiei a crescut cu 3,6% în 2023. Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca economia sa să crească cu 2,6% în acest an. Șomajul se află la cele mai scăzute procente, iar salariile sunt în creștere.

Desigur, nu totul este bine în economia rusă. Cheltuielile din timpul războiului - cum ar fi cheltuielile militare și subvențiile guvernamentale - au determinat o mare parte din creșterea economică a Rusiei în ultimii doi ani. Țara se confruntă, de asemenea, cu un deficit de forță de muncă din cauza recrutării militare și a plecării multor tineri în afara țării.

Dar Nabiullina a reușit până acum să tragă în favoarea economiei și diverse pârghii, cum ar fi cele pentru ratele dobânzilor și controlul valutar.

Pentru mulți, ea este complice la războiul lui Putin, care folosește tactici dure pentru a menține economia în creștere.

Este clar că Putin are încredere în Elvira Nabiullina

Oficialii guvernamentali s-au contrazis cu ea în legătură cu politicile sale, dar liderul rus a rămas alături de ea și a susținut-o public chiar înainte de începerea războiului.

Ajută și faptul că Nabiullina nu are ambiții politice, nefiind astfel o amenințare directă la adresa lui Putin. Este foarte hotărâtă să mențină inflația la un nivel scăzut, a declarat Alexei Makarkin, analist la think tank-ul Center for Political Technologies, pentru The Wall Street Journal în aprilie 2022.

Este greu de știut ce crede ea despre rolul ei în susținerea regimului lui Putin.

Într-o înregistrare video difuzată la câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina, Nabiullina a cerut personalului băncii sale centrale să lase politica deoparte și să se concentreze pe salvarea economiei afectate de sancțiuni.

În ciuda războiului în curs de desfășurare, economia pe care a ajutat-o să o pună la punct pare să aibă acum o oarecare aparență de normalitate pentru rușii obișnuiți.