Elton John, despre regrete: Încă un copil? Mi-ar plăcea, dar sunt prea bătrân

Omagiat în toată lumea pentru filmul său biografic Rocketman, abia apărut apărut în sălile de cinema, Elton John este mândru de reuşitele avute în viaţă, iar unicul regret este acela că n-a devenit tată când era mai tânăr.





Satisfăcut pentru cronicile apărute şi încasările de la ''Rocketman'', filmul care celebrează extraordinara sa carieră, sir Elton John într-un interviu pentru The Sun, a spus că este fericit pentru ceea ce a obţinut în viaţă, exceptând faptul că nu şi-a creat o familie mai numeroasă. ''Ar fi trebuit să încep povestea asta de părinte în urmă cu mulţi ani'', a spus vedeta, regretând că are 72 de ani, o vârstă potrivit lui ''absolut nepotrivită pentru a avea încă un copil şi spun asta nu pentru binele meu, ci al copilului''.

Elton John a povestit că nu şi-a imaginat niciodată ''cât poate fi de fantastic să fii tată, până în momentul când eu şi David nu ne-am hotărât să adoptăm şi să avem copiii noştri, pe Zachary şi Elia''. Copiii au acum 8 respectiv 6 ani şi ''sunt foarte dulci şi plini de viaţă, autentici playboy. Flirtează cu prietenele lor de la şcoală şi le place fotbalul'', a spus iconicul cântăreţ britanic care ar mai fi vrut un copil dacă ar avea 15 ani mai puţin.

Cred că sunt prea bătrân pentru a mai avea unul

"Dacă eu şi David am fi fost mai tineri cu 15-20 de ani, la ora sta am mai fi avut probabil un fiu. Dar la vârsta asta e normal să ridici mâinile şi ceea ce am făcut rămâne bun făcut'', a explicat cântăreţul care e împotriva faptului de a deveni părinte la o vârstă înaintată fiindcă ''vreau să mă bucur de copiii mei, să le las amintiri fiind viu. Sper, cel puţin, să apuc să-i văd crescând în grabă''.

Anunţându-şi retragerea de pe scene anul trecut, Elton John spusese că dacă nu era familia, ar fi continuat să înregistreze albume, să compună şi să producă filme şi music-halluri. ''Acum 10 ani dacă mi-ar fi spus cineva astea, aş fi răspuns că e nebun. Am călătorit într-un camion rablagit când aveam 15 ani, am avut o viaţă nomad. Dar acum am alte priorităţi, nu mai intenţionez ca mulţi alţi colegi depăşiţi de vreme, să mă dau în spectacol''.

