Fondatorul Tesla și Space-x, Elon Musk, vrea să bată cu orice preț tehnologia. De această dată, miliardarul american a dat undă verde stat-up-ului Neuralink pentru a lucra o interfață creier-computer care va permite utilizatorilor să-și transmită muzică direct în creier.

Potrivit The Independent, deocamdată, acest plan al lui Elon Musk a fost dezvăluit doar pe Twitter, iar americanul urmează să anunțe mai multe despre compania misterioasă în luna august.

Ca răspuns pentru cercetătorul Austin Howard, Elon Musk a afirmat că tehnologia Neuralink va permite oamenilor „să asculte muzică direct din cipurile noastre”.

Musk a mai spus că Neuralink „ar putea ajuta la controlarea nivelului de hormoni și folosirea acestora în avantajul nostru (îmbunătățirea abilităților și a modului de gândire, eliminarea anxietății, etc.)”.

Compania Neuralink a fost fondată în 2016, iar de atunci a avut loc doar o singură prezentare publică în care a fost prezentată tehnologia pe care o dezvoltă.

Anul trecut, Elon Musk a precizat că Neuralink lucrează la un device care să ofere o legătură directă între un computer și un cip introdus în creier.

Ca un prim pas, această tehnologie va fi folosită în scopuri medicale, pentru a veni în ajutorul persoanelor care suferă de maladii precum Parkinson, dar Neuralink are ca scop final să permită oamenilor să concureze cu sisteme avansate de inteligență artificială.

Procesul montării cipului în creier va fi asemănător cu cel folosit la operațiile cu laser la ochi, a mai spus Musk.

Potrivit unui studiu, device-ul Neuralink va avea un cablu USB tip C care va oferi „transmisie de date” în creier. Totodată,a cest cip va fi capabil să vindece depresia și dependențele, prin „reconfigurarea” părților din creier afectate de aceste boli.

Testele pe animale au început deja și testele pe oameni erau programate să înceapă în 2020.

Elon Reeve Musk (născut pe 28 iunie 1971) este fizician, inginer, designer și proiectant industrial, inventator și inovator, programator și creator de software, antreprenor tehnologic și filantrop. Este cetățean al Africii de Sud, al Statelor Unite (unde a trăit în cea mai mare parte a vieții și trăiește în prezent) și Canada.

Musk este fondatorul, directorul general și inginerul șef al SpaceX; co-fondator, director executiv și arhitect de produs al Tesla, Inc., fondatorul The Boring Company, co-fondator al Neuralink; și co-fondator și inițial co-președinte al consiluilui de administrație al OpenAI.

A primit premiul Fellowship of the Royal Society în 2018. În decembrie 2016, se afla pe locul 21 în lista Forbes a celor mai puternice persoane ale lumii și a obținut primul loc pe lista Forbes a celor mai inovativi lideri din 2019. Are o valoare netă de $27.9 miliarde și este considerat de Forbes pe locul 20 în topul celor mai bogate persoane din lume. Are cea mai mare vechime ca director general a oricărui producător de automobile la nivel global, potrivit Wikipedia.