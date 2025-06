Elina Svitolina, despre fundația sa: Vreau să ajut sportivii tineri din Ucraina

Jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, care s-a calificat în sferturile de finală la Roland Garros după ce a învins-o pe Jasmine Paolini, a discutat la Paris despre fundația sa, care sprijină tinerii să joace tenis în timpul războiului din Ucraina.

Sportiva, în vârstă de 30 de ani (14 WTA), a învins-o pe Jasmine Paolini, de 29 de ani (4 WTA), cu scorul de 4-6, 7-6 (6), 6-1. Svitolina a revenit de la 0-1 la seturi, salvând trei mingi de meci, și astfel s-a calificat pentru a treisprezecea oară în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam.

La conferința de presă, aceasta a discutat despre fundația sa, care a reușit să strngă peste un milion de dolari în ultimii trei ani.

„Fundaţia mea a strâns peste un milion de dolari în ultimii trei ani. Acest război face ravagii de trei ani. Vreau să mă concentrez asupra oamenilor nevinovaţi care suferă în Ucraina. Copiii sunt viitorul nostru şi trebuie să avem grijă de ei”, a spus sportiva.

Svitolina says her foundation for Ukrainian kids has raised more than $1,000,000, ‘I try to give them the opportunity to continue playing sport. To have 1 or 2 hours a day where they can just switch off for this moment & be just kids.. Kids who are not in a war’

“Apologies for a… pic.twitter.com/tmYVlKQRHA

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 1, 2025