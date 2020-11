Voturile acordate de campioni în sporturi extreme l-au desemnat câștigător pe Cătălin Scărlătescu.Bucătarii din echipele conduse de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au intrat la duel și au pregătit rețete de paste.

Cum se decide DESCALIFICAREA unui concurent

Pe lângă regulile şi condiţiile specificate în prezentul document, Concurenţii pot fi descalificaţi sau scoşi din emisiune, la discreţia exclusivă şi absolută a Producătorului, pentru oricare dintre următoarele motive, dar fără a se limita la acestea:

-incalcarea oricarei reguli care tine de competitie sau a oricarei instructiuni a Producatorului;

-incalcarea oricarui acord cu Producatorul in legatura cu programul tv;iii)incalcarea oricarei legi;

-incheierea de acorduri in vederea obtinerii unor beneficii financiare sau a primirii de catre Concurenti a unor astfel de avantajesimilare de la oricare dintre ceilalti Concurenti, de la oricare dintre rudele oricarui Concurent,de la oricare terta persoana, agent sau afiliat al oricarui Concurent, sau de la oricare membru, agent sau afiliat al Producatorului, de la orice persoana din televiziune sau de la oricare distribuitor, sau de la oricare dintre sponsorii programului tv, in schimbul unor actiuni deliberate, premeditate, care ar putea afecta rezultatul emisiunii-concurs. Un astfel de acord poate include, dar fara a se limita la acestea, acceptarea unor sume de bani sau a unui loc de munca dupa producerea programului tv, in schimbul pierderii intentionate a emisiunii-concurs sau a unei performante slabe,intentionate,in timpul emisiunii-concurs;

-in cazul unui comportament necinstit sau imoral, care va fi apreciat de Producator, la discretia sa exclusiva si absoluta, inclusiv, dar fara a se limita la vatamarea altor Concurenti sau a personalului care lucreaza la productie, sau amenintarea acestora cu vatamarea, comportament violent, infractiuni sau inselaciune;

-impiedicarea intentionata a muncii personalului de productie;vii)in cazul imbolnavirii sau al aparitiei altor probleme de sanatate care afecteaza abilitatea Concurentului de a participa la emisiunea-concurs;viii)ascunderea de echipa medicala a Producatorului a unor simptome sau informatii;

-violenta fizica sub orice forma, informează A1.