Elevul care a învins Sistemul. Caz fără precedent în România

Fost elev, actual student, Andrei Ionuţ Cocîrlău a câştigat, la Tribunalul Olt, procesul în care a cerut anularea unor acte privind scăderea notei la purtare şi mutarea sa disciplinară. Tânărul ceruse Primăriei Drăgăneşti-Olt, în clasa a XI-a, să i se deconteze integral naveta şi să beneficieze de înjumătăţirea costului abonamentului, aşa cum prevede legea în cazul elevilor, dar a fost sancţionat după ce s-a adresat edilului. A dat în judecată şcoala, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Ministerul Educaţiei şi a obţinut anularea actelor de sancţionare.





După trei ani de procese, Andrei Ionuţ Cocîrlău, fost elev al unui liceu din Drăgăneşti-Olt, acum student în anul II la Drept, a câştigat în instanţă procesul în care cere anularea unor acte privind scăderea notei la purtare şi mutarea sa disciplinară. Lupta fostului elev cu sistemul de învăţământ a început încă din clasa a IX-a, când doi colegi de la Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu“ din Drăgăneşti-Olt i-au spart contul de Facebook, iar apoi a fost agresat în şcoală, scrie adevarul.ro. Deşi a făcut plângere la Poliţie şi la conducerea şcolii, directorul unităţii, prof. Ileana Spak, i-ar fi replicat: „Eu nu sunt femeie de serviciu să merg cu tine de mână să văd cine te-a bătut“. Directoarea i-ar fi spus să renunţe la sesizare pentru a nu fi cercetat disciplinar. Un an mai târziu a fost sancţionat după ce s-a adresat Primăriei Drăgăneşti-Olt cerând să i se deconteze integral naveta şi să beneficieze de înjumătăţirea costului abonamentului, aşa cum prevede legea în cazul elevilor. La acel moment elevii îşi recuperau, şi în niciun caz integral, banii cheltuiţi pentru transportul în comun la intervale mari de timp, iar decizia de a solicita primăriei, individual, decontarea acestor costuri au adoptat-o atunci zeci de elevi. Lui Cocîrlău i s-a scăzut în schimb nota la purtare. Mai mult, în clasa a XI-a a fost mutat disciplinar la o altă şcoală, la 50 de kilometri de casă. A dat în judecată liceul,Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Ministerul Educaţiei, în total fiind 61 părţi în dosar. A obţinut anularea actelor de sancţionare, însă decizia nu este definitivă. „După episodul cu agresiunea, a fost cel cu cererea către primărie. Vreo 50 de persoane am adresat cererea la primărie, au fost foarte mulţi elevi care au vrut să depună, dar directorul adjunct a pus presiuni pe ei că le va fi scăzută media la purtare dacă va fi depusă cererea…A venit primarul la şcoală şi a spus că nu poate obliga el firma de transport în comun să înjumătăţească preţul, pentru că sunt privaţi. Şi i-am spus că toţi ne supunem aceloraşi legi. A început să mă ameninţe că îmi va face plângere penală pentru hărţuire la adresa conducerii, au chemat poliţia în şcoală, deci cam de aici a început conflictul propriu-zis“, a povestit Andrei Cocîrlău. Dezamăgit de atitudinea conducerii şcolii faţă de toate problemele semnalate, elevul a făcut sesizare la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, de unde a fost trimisă o comisie în anchetă, concluziile nefiindu-i favorabile elevului. Cocîrlău s-a adresat ulterior şi Ministerului Educaţiei, care a trimis, la rândul său, o comisie de anchetă la şcoală. Comisia a fost întâmpinată cu un protest al elevilor împotriva sa, susţinut, spune Andrei, chiar de conducerea şcolii. „Atât profesorii, cât şi elevii au fost intimidaţi de comportamentul grobian al elevului şi de faptul că acesta ameninţă pe oricine i se opune cu parchetul şi poliţia şi cu DNA, cu Ministerul Educaţiei, cu şeful corpului de control al MEC etc. Consiliul de Administraţie a preferat să încurajeze protestele elevilor (justificate şi exprimate cu decenţă) decât să adopte măsuri disciplinare ferme faţă de manifestările unui elev care în acest fel a fost încurajat în manifestările sale necontrolate şi insolente. Consiliul de Administraţie al şcolii, precum şi consiliul profesoral, sunt singurele structuri care în strictă conformitate cu prevederile ROFUIP pot adopta măsurile care se impun pentru a stopa manifestările unui elev care şi-a făcut fetişuri din impertinenţă şi tupeu“, scria în raport auditorul venit în control. Încurajaţi de atitudinea inspectorilor MEC, profesorii au hotărât scăderea notei la purtare la 8 pentru elevul aflat, în aprilie 2016, în clasa a XI-a, iar la câteva zile şi mutarea sa disciplinară, fără să precizeze şcoala. După îndelungi căutări, elevul a reuşit să se înscrie la Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu“ din Slatina. La două zile a contestat în instanţă sancţiunea, iar de atunci şi până la obţinerea primei soluţii, în dosarul pe fond, au trecut trei ani.

Instanţa i-a dat dreptate, dar nu i-a sancţionat pe vinovaţi Tribunalul Olt a hotărât anularea documentelor de sancţionare, dar şi dreptul fostului elev la despăgubiri materiale şi morale. „(…) Admite, în parte, acţiunea modificată, formulată de reclamantul Cocîrlău Andrei Ionuţ în contradictoriu cu pârâtul Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt, în sensul că: Dispune anularea deciziilor nr. 341/16.06.2015 şi nr. 519/04.02.2016, a hotărârii nr. 12/24.05.2016, emise de Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt, precum şi a adreselor nr. 1976/29.05.2015, nr. 5573/17.12.2015 şi nr. 2084/24.05.2016, emise de acelaşi liceu. Obligă pârâtul Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt la plata sumei de 2.231 lei, cu titlu de daune materiale, şi la plata sumei de 20.000 de lei, cu titlu de daune morale, către reclamant“. Instanţa a respins, însă, solicitările elevului privind sancţionarea disciplinară a cadrelor didactice pârâte şi a mai multor foşti elevi, care ar fi dat declaraţii false la acel moment, potrivit lui Cocîrlău, în ancheta făcută de o comisie din cadrul liceului, inducând ideea că elevul are un comportament conflictual. "Vreau să devin procuror!" „Decizia instanţei nu vine târziu, şi nici degeaba, chiar dacă nu mai sunt elev. Vreau să devin procuror şi nota scăzută la purtare îmi afecta buna reputaţie“, spune fostul elev Andrei Ionuţ Cocîrlău „Nu vine târziu, şi nici degeaba, chiar dacă nu mai sunt elev. În cazul în care hotărârea instanţei va rămâne definitivă se impune rectificarea foii matricole în care să se menţioneze media 10 la purtare. Vor fi anulate efectele mutării disciplinare, inclusiv scăderea notei la purtare... Ideea este că pe mine mă afecta. În cazul în care voiam să dau la INM (n.r. – Institutul Naţional al Magistraturii), eu nu puteam să dau. A patra probă, eliminatorie, e o bună reputaţie şi se putea pune problema. (…) Vreau să devin procuror“, a declarat Andrei Cocârlău, care în prezent este student în anul II la Drept, la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu.

Codrin Stefanescu NU se lasa! Mesajul care TULBURA apele in PSD

Pagina 1 din 2 12