Elevi înjunghiați pe stradă. Caz șocant în România. Patru copii au fost răniți | UPDATE. News Alert

Patru elevi au fost înjunghiați pe stradă. Incidentul șocant a avut loc în Vaslui. Autorul are 17 ani. Minorii au fost transportați la spital.





UPDATE. Copiii înjunghiaţi sunt elevi la Liceul „Ştefan Procopiu””, din Vaslui.

„Elevii agresaţi sunt din mediul rural, din comunele Văleni, Fereşti şi Soleşti. Ei au suferit mai multe plăgi înjunghiate, doi fiind transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vaslui cu două echipaje de prim-ajutor din cadrul SMURD şi unul cu o autospecială a Serviciului de Ambulanţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Marius Stanciu, citat de agerpres.ro

În momentul agresiunii se întorceau de la cursuri. Un al patrulea tânăr, prieten cu cei trei, a fost şi el uşor rănit însă a reuşit să scape cu fuga, transmite adevarul.ro. Cu toţii erau cu ghiozdanele în spate şi se îndreptau dinspre Piaţa Traian spre zona Gării. Martorii relatează detalii terifiante după atac. „Eram de serviciu la magazin, iar când am ieşit am suferit un şoc. Erau plini de sânge din cap până în picioare. Unul dintre copii era tăiat foarte urât în zona gâtului şi sângerau abundent. Ceilalţi doi erau tăiaţi în zona pieptului, pe mâini. S-au aşezat pe bordură. Erau în stare de şoc, au apucat să spună că sunt elevi la Ştefan Procopiu. Nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva, în plină zi, pe stradă într-o zonă atât de circulată. Este inadmisibil. În ultimele zile, mai multe mămici s-au plâns că le-au fost furate portofelele în timp ce se deplasau pe strada Traian. Am ajuns să ne temem pentru siguranţa noastră”, a relatat vânzătoarea unuia dintre magazinele în faţa căruia s-a produs agresiunea. Agresorul se află în prezent în custodia poliţiştilor şi este audiat. Cei trei tineri răniţi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. Unul dintre ei se află în stare gravă.

Știrea inițială

Trei minori, doi de 15 ani și unul de 16 ani, au ajuns la spital după ce au fost înjunghiați de un adolescent de 17 ani. Incidentul șocant a avut loc în Vaslui, în această seară.

Din primele informații,furnizate de surse din Poliția Română, agresorul a fost prins și este audiat de polițiștii de la Poliția Municipiului Vaslui.

Se pare că starea copiilor înjunghiați este stabilă.

Se fac cercetări la fața locului.

Revenim cu amănunte!

Florin Calinescu, atac FRONTAL la urmatorul ministru al Justitiei: Va astept pe toti la BAIE

Pagina 1 din 1