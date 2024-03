Monden Eleonora Constantinov, unica femeie regizoare din Republica Moldova, peste jumătate de veac. A lucrat cu somitățile din ex-URSS, apreciată și în mari teatre de operă din UE







Deși are 83 de ani, Eleonora Constantinov poate fi întâlnită frecvent la Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău „Maria Bieșu”, unde este implicată în repetițiile spectacolelor montate de ea. Debordează de energie și e plină de noi proiecte, ce o entuziasmează. Încă din perioada URSS, Teatrul de Operă din capitala basarabeană se bucură de recunoaştere internaţională. Reprezentanţii săi de marcă „survolau” cortina de fier pentru a cânta pe marile scene ale lumii, precum „La Scala” din Milano, „Metropolitan Opera” din New York, sau cele din Tokio.

Să amintim de triumful regretatei primadone a Operei Naționale din Chișinău – soprana Maria Bieșu sau al tenorului Mihail Munteanu – nu doar în fostul imperiu, ci și departe de hotarele de atunci.

În spatele succesului trupei de la Chișinău se află și o mare Doamnă, care montează spectacole

Succesul de zeci de ani al trupei de la Opera Națională din Chișinău nu se datorează doar soliştilor noştri excepţionali. În spatele spectacolelor, apreciate de public şi de critica internaţională de specialitate, a fost și continuă să fie Eleonora Constantinov, unica regizoare femeie din Republica Moldova, de până la pandemie. Timp 57 de ani, ea activează, la Opera Națională din Chișinău, unde a montat peste 40 de spectacole din repertoriul clasic universal, precum şi din creaţiile compozitorilor basarabeni.

Zece reprezentații a montat și la teatrele de operă din Constanța și Galați, în anii `90. Spectacolele Eleonorei Constantinov au fost apreciate îndeosebi în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Belgia, Suedia, Olanda, Marea Britanie, Thailanda ș.a.

De mică este îndrăgostită de teatru, unde a şi crescut. Face parte din familia marilor artişti – Ecaterina Cazimirov, fosta primadonă a operei moldoveneşti de după 1945, până aproape de 1990 şi a celebrului nostru actor Constantin Constantinov – „Chiriţa” basarabeancă irezistibilă a anilor `60, tot el exponent de seamă al cinematografiei autohtone de început.

„Talentul şi puterea de muncă le-am moştenit de la străbunii mei extraordinari”

Tot de 57 de ani, Eleonora Constantinov este cadru didactic la Academia de Muzică, Teatru şi Artă Plastică din Chişinău. Membrii popularei trupe „Brio Sonoris” – Dumitru Mîțu, Mihai Gandraman, Veaceslav Timofti și Vitalie Maciunschi îi sunt disipoli. Foști studenți ai Eleonorei Constantinov au ajuns să activeze pe marile scene din străinătate.

Rămâne a fi unica femeie regizoare din Republica Moldova, cu studii la prestigiosul Conservator din Sankt-Petersburg, clasa de regie muzicală.

„Deși sunt pensionară, îmi continui activitatea. Desigur, femei regizoare au fost şi există puţine în istorie, deoarece este vorba de o profesiune extrem de dificilă. În general, femeia are de la Dumnezeu talent, energie, putere şi posibilităţi de a se realiza în orice fel de activităţi. În paralel cu activitatea teatrală, am crescut doi fii şi două nepoate”, mărturisește Eleonora Constantinov.

„Aş sugera postmoderniştilor să nu devalorizeze operele clasice”

Dacă o femeie vrea să reuşească, înseamnă că poate avea tăria de caracter şi energia necesare, consideră regizoarea. „Talentul şi puterea de muncă le-am moştenit de la străbunii mei extraordinari. De aceea, nu mi-a fost dificil să înfrunt valurile vieţii. 98% dintre soliştii de la opera chişinăuiană sunt discipolii mei!”, declară Eleonora Constantinov. Vedete ale scenei mondiale de operă, precum Elena Obrazţova sau Irina Arhipova, au lucrat cu distinsa noastră regizoare.

Unele tendinţe ale teatrului postmodern o dezamăgesc. Ea nu admite vulgaritatea şi falsul în scenă. Să ne apropiem cu respect de clasici, îndeamnă regizoarea. O Carmen pe motocicletă sau eroii prostituaţi ai lui Puşkin şi Ceaikovski o repugnă. „Aş sugera postmoderniştilor să abordeze teme contemporane, având viziuni personale şi să nu devalorizeze operele clasice. Muzica nouă sau dramaturgia şi regia contemporană să reflecte viaţa de azi şi nu schimonosirea clasicilor”, crede regizoarea.

„Prefer să mănânc posmagi cu apă, decât să mă las de Opera Naţională şi să emigrez”

„Iubesc Moldova. Aici m-am născut, aici se află mormintele părinților mei, aici se află casa părintească, dar şi teatrul iubit, unde am muncit toată viaţa. În ce ţară nu m-aş duce, muzica noastră are un efect miraculos asupra mea, îmi provoacă lacrimi, care nu mă lasă să emigrez. Întotdeauna m-au chemat rădăcinile pământului meu”, mărturisește Eleonora Constantinov.

Îi este milă de moldovenii, nevoiţi să plece la muncă în străinătate. „Când a trebuit să aleg între crudele noastre realităţi şi o viaţă mai bine asigurată material, am înţeles că prefer să mănânc posmagi cu apă, decât să mă las de Opera Naţională şi să emigrez. Din păcate, pentru majoritatea celor plecaţi în străinătate, prevalează valorile materiale şi e mare păcat că patriotismul a rămas un cuvânt şi atâta tot”, declară regizoara Operei Naționale din Republica Moldova.

„Este mândria noastră națională”

Elena Gherman, soprană: „Cu trecerea timpului, pun preţ tot mai mare pe talentul Eleonorei Constantinov. Este ca vinul: cu cât are mai mulţi ani, cu atât este mai gustos. Este o personalitate absolut senzaţională. Colindând întreaga Europă şi cunoscând numeroşi regizori, am realizat că Dna Constantinov este o mare profesionistă. Cu şcoala pe care o am de la ea, sunt preţuită peste tot.”

Petru Racoviţă, bariton, artist emerit: „Oameni de talia Eleonorei Constantinov sunt foarte puţini nu doar în arta lirică, dar şi în mediul artistic, în general. Câţi discipoli are! Este mândria noastră naţională. Toţi artiştii operei moldovene se lansează prin spectacolele ei. Am colaborat cu ea în spectacolele „Nabucco” şi „Aida”, prezentate pe marile scene din România. Au fost nişte montări extraordinare, care au avut mare succes la public.”