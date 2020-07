Totul se învârte în jurul SC Bai Boghis SRL, firmă deținută de Elena Udrea și afacerista Veronica Elena Stanca, cunoscuta drept Lia Stanca. Schema financiară a primit și „binecuvântarea” judecătorului Claudiu Rareș Podat de la Tribunalul Sălaj.

„Concret, SC Bai Boghis SRL se afla in prezent in procedura insolventa, dosarul judecandu-se la Tribunalul Salaj. La masa credala figureaza 24 de creditori, printre acestia numarandu-se afacerista Lia Stanca si fiica acesteia Nadine Stanca. Totalul cu care cele doua s-au inscris la masa credala depaseste 14 milioane lei, suma care, conform informatiilor noastre, s-ar apropia de cea la care a fost evaluata afacerea Bai Boghis si care ar ar scoate din joc ceilalti creditori. Interesant este insa modul in care s-a ajuns la aceasta suma. Tocmai aici este manevra financiara.

Contractele care pun masa credala sub controlul familiei Stanca

Peste 13 milioane lei din creanta de peste 14 milioane lei, adica aproape 3 milioane euro (circa 2,6 milioane euro), apartin Nadinei Stanca. O suma susceptibila, dupa cum veti vedea in cele ce urmeaza, ca fiind crescuta artificial, cu scopul ca familia Stanca sa controleze masa credala si pentru a-i faulta pe ceilalti creditori. Iar totul s-a intamplat prin aplicarea unor penalitati cu care, atentie, cealalta asociata din SC Bai Boghis, Elena Udrea, nu a fost de acord. Cu alte cuvinte, suma pe care familia Stanca o avea de recuperat de la SC Bai Boghis SRL a fost majorata fara ca Elena Udrea sa fie de acord cu imprumutarea firmei la acest nivel. Asta desi Udrea avea 50% din actiunile societatii, fiind nevoie de acordul acesteia pentru orice decizie!

Astfel, in 30 septembrie 2013, intre Lia Stanca si SC Bai Boghis SRL s-a semnat contractul de imprumut nr. 10, prin care Lia Stanca imprumuta societatea cu suma de 5 milioane lei (vezi facsimil 1). Conform contractului, imprumutul urma sa se restituie pana in 30 septembrie 2018, iar in cazul in care termenul nu ar fi fost respectat SC Bai Boghis SRL ar fi urmat sa plateasca penalitati de 0,06% din valoare pentru fiecare zi de intarziere. Tineti minte aceasta cifra: 0,06% penalitati pe zi de intarziere.

Peste doar trei luni, in 4 ianuarie 2014, zi in care fiica Liei Stanca, Nadine Stanca, implinea varsta de 18 ani are loc o noua miscare. De fapt, manevra care va schimba totul. Mai exact, in 4 ianuarie 2014 se semneaza un nou contract de impumut (vezi facsimil 2). De data asta intre SC Bai Boghis SRL si Nadine Stanca, dupa ce Nadine Stanca preluase de la mama sa Lia Stanca imprumutul de 5 milioane lei, avand loc o novatie prin schimbarea creditorului. Prin noul contract, se recunostea ca Nadine Stanca a imprumutat Bai Boghis cu suma de 5 milioane lei (imprumutul preluat de la mama sa), plus alte doua aspecte extrem de importante. Este vorba despre schimbarea termenului de rambursare a imprumutului din 30 septembrie 2018 in 4 ianuarie 2018 si de impunerea unor penalitati mai mari decat cele initiale daca imprumutul nu va fi restituit la termen, in cuantum de 0,5% pe zi. Practic: prin contractul din 4 ianuarie 2014 s-a redus termenul de restituire a imprumutului, in paralel cu majorarea penalitatilor de intarziere.

In aceeasi zi de 4 ianuarie 2014 se mai semneaza si un act aditional la contractul de imprumut nr. 10 din 30 septembrie 2013, intre Lia Stanca, in calitate de creditor cedent, Nadine Stanca, in calitate de creditor cesionar, si SC Bai Boghis, in calitate de debitor cedat prin care se modificau anumite clauze la contractul initial, printre care si impunerea penalitatilor de 0,5% pe zi de intarziere (vezi facsimil 3).

A urmat peste trei ani un nou contract de imprumut. In 29 noiembrie 2017, a fost incheiat contractul de imprumut cu garantie imobiliara intre Nadine Stanca, in calitate de imprumutatoare-creditoare, si SC Bai Boghis SRL, in calitate de impumutata-debitoare, contract prin care s-a hotarat ca imprumutul de 5 milioane sa fie garantat cu intregul patrimoniu al societatii, imobile si inclusiv cu bunurile mobile, fiind intabulat dreptul de ipoteca de rang I.

Desigur, se pastrau clauzele anterioare privind termenul de 4 ianuarie 2018 pana la care imprumutul trebuia restituit, dar si penalitatile de 0,5% pe zi de intarziere (vezi facsimil 4).

Revenind la schimbarea datei la care trebuia restituit imprumutul, din 30 septembrie 2018 in 4 ianuarie 2018, trebuie spus ca aceasta decizie a avut efecte de milioane de lei. In conditiile in care procedura de insolventa a fost deschisa in februarie 2019, unele ar fi fost penalitatile in cazul in care termenul de rambursare ar fi fost pastrat pentru 30 septembrie 2018, altele sunt penalitatile cand termenul de rambursare a fost schimbat pentru 4 ianuarie 2018. Diferenta de 9 luni reprezinta in realitate o suma in plus de aproape 6 milioane lei pentru Nadine Stanca, raportandu-ne la aplicarea totala a penalitatilor.

Udrea nu si-a dat acordul

Evident, imprumutul nu a fost restituit la timp, penalitatile de 0,5% pe zi au curs, astfel ca s-a ajuns la situatia in care creanta Nadinei Stanca sa creasca de la 5 milioane la peste 13 milioane. Si in acest fel, Nadine Stanca, impreuna cu mama sa Lia Stanca la randul ei aflata la masa credala cu o alta suma, au ajuns sa pretinda peste 14 milioane de lei pe care ar trebui sa-i recupereze de la SC Bai Boghis. Adica, asa cum spuneam, o suma aproximativ egala cu valoarea intregii afaceri, ceea ce ar face ca restul creditorilor sa nu mai aiba nimic de recuperat.