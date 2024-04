Tenis în circuitul WTA. Elena Rybakina a câștigat turneul de la Stuttgart

Elena Rybakina este noua campioană a turneului de tenis Porsche Tennis Grand Prix organizat la Stuttgart, în Germania. Jucătoarea din Kazahstan s-a impus în două seturi, în finală, în fața ucrainencei Marta Kostyuk.

În vârstă de 24 de ani, sportiva kazahă a cucerit al optulea său titlu în circuit, al treilea în acest sezon. Ea s-a impus în turneele de la Brisbane (Australia), în ianuarie, şi Abu Dhabi, în februarie. De asemenea, a jucat în finala turneelor WTA 1000 la Doha, în februarie, şi Miami (Florida).

Jucătoarea de tenis din Kazahstan a început turneul de la Stuttgart din poziția de a patra favorită. Elena Rybakina s-a calificat în finală după ce a învins-o pe lidera mondială Iga Swiatek.

În finala jucată cu Marta Kostyuk, ea s-a impus lejer, după doar o oră şi zece minute. Rybakina a profitat şi de cele șase duble greşeli făcute de Kostiuk, locul 21 mondial. Jucătorarea din Kazahstan a început primul set cu un break rapid, cedând doar două gameuri adversarei.

Într-o formă foarte bună în acest început de an, Kostyuk nu a reușit să echilibreze jocul nici în setul al doilea. Ea a comis o mulțime de greșeli și i-a permis adversarei, Elena Rybakina, să câștige mai repede decât spera.

Porsche Tennis Grand Prix s-a desfășurat în perioada 15-21 aprilie, pe zgură (indoor). Turneul de la Stuttgart face parte din categoria WTA 500 și a oferit premii totale în valoare de 922.573 dolari. Campioana ultimelor două ediții era poloneza Iga Swiatek.

Third title of the season 🏆🏆🏆

Elena Rybakina's incredible 2024 season continues and is the new champion in Stuttgart! #PorscheTennis pic.twitter.com/TnDnSjKUT9

— wta (@WTA) April 21, 2024