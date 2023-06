Elena Merișoreanu, îngrijorată de Jador. Starea de sănătate a manelistului, ținută la secret

Elena Merișoreanu a făcut multiple încercări de a intra în contact cu Jador și mama acestuia, după ce artistul a anunțat recent că se retrage din industria muzicală. Interpreta de muzică populară este acum îngrijorată de lipsa de comunicare și de faptul că nu poate afla mai multe detalii despre situația actuală a cântărețului de manele, cu care de altfel are o relație foarte apropiată.

Elena Merișoreanu, îngrijorată pentru sănătatea lui Jador

„I-am dat telefon și nu-mi răspunde, momentan nu poate fi contactat, nu știu ce se întâmplă. Aveam telefonul mamei lui, dar nici ea nu răspunde. Noi vorbeam, dar nu mi-a spus niciodată că este bolnav.

Atât mi-a spus că are foarte multe evenimente și nu știu cum va face față, are încă doi ani de aici înainte evenimente. El e foarte serios, respectă contractele, evenimentele pe care le are, nu renunță. E un băiat cuminte, nu bea, nu fumează, eu zic că din generația tânără, el e pe val”, a declarat Elena Merișoreanu, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP, de Prima TV, potrivit româniatv.net.

Îngrijorările artistei vin după ce Jador a postat o fotografie cu el, pe un pat de spital. Alături de imagine, manelistul și-a anunțat fanii că se retrage din muzică și că va mai scoate o singură piesă, la finalul acestui an, după ce a punctat că face asta pentru sănătatea lui.

„Vă anunț cu părere de rău că, cariera mea se încheie aici! 2023

Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătit pentru jadorașii mei! Ultima piesa va fi în luna Decembrie. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă! ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MĂ MAI ȚINă ÎN VIAȚĂ ȘI SĂ MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE!

În cazul în care nu o sa mai fiu… vă dau vouă fanilor mei muzica gratis! Vă iubesc și sper să nu vă supere acest mesaj, aveți grija de sănătatea voastră!”, a scris Jador pe Instagram.