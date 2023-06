Jador își ia adio de la fanii săi! Mesaj FOTO sumbru de pe patul de spital: În cazul în care nu o să mai fiu, vă dau muzica gratis!

Cunoscutul cântăreț Jador pare că are o problemă gravă de sănătate. Sau cel puțin așa lasă să se înțeleagă un mesaj postat pe o rețea de socializare acre a strâns pe 70.000 de like-uri. O postare care este ciudată, cu atât mai mult cu cât Jador avea programat un concert la Mamaia, pe data de 19 iunie. Tariful său pentru un eveniment este de minim 4.000 de euro. Mai ales după ce a apărut la emisiunea Kanal D, Puterea dragostei.

Iată mesajul integral al lui Jador: “Va anunt cu părere de rău ca, cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite ….pentru jadorasii mei! Ultima piesa va fi in luna Decembrie …. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă! ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MA MA TINA IN VIAȚA ȘI SA MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞! In cazul in care nu o sa mai fiu … va dau vouă fanilor mei muzica gratis! Va iubesc și sper sa nu va supere acest mesaj😞 aveți grija de sănătatea voastra!”. Acesta este mesajul publicat de Jador pe contul său de socializare.

Imediat au apărut reacțiile. Unele din mesajele de la fanii săi sunt pline de compasiune: instaalexiia19 : “Nu am cuvinte … sa îmi găsesc cuvintele e greu … sper sa fie ceva de moment și sa nu fie dat un diagnostic final … #haijador lupta pana la capăt , cu melodiile tale mi am vindecat rănile și mi au secat ochii de lacrimi și emotii , bai omule tu ești ceva fenomen , ești darul lui Dumnezeu trimis sa ne umple inimile de fericire și aura pozitivă , fii puternic , omul meu bun , ma bucur ca sunt o fană înfocată din prima clipa,când ai cântat in emisiunea de la Puterea dragostei , îmi ești calmant si tot odată pansament pentru inima mea , Ne rugam pentru tine , tu fa te bine si umplene de fericire sa ne spui ca a fost ceva spontan … si la diagnosticul final sa fie bine 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😑❤️❤️❤️❤️💔Te iubim puterea noastră 😍😍😍😍 !!!!!!!!”

Jador a făcut o glumă sinistră?

Alții au fost mai puțin înțelegători cu artistul:“ aluantea – Aici , din ce vad , ești pregătit pentru o colonoscopie , deci o problema gastroenterologică….o astfel de problema se rezolva si nu iti poate încheia cariera”

Calea de mijloc este ilustrată de mesaje de tipul celui postat de rrebeqn : “De ce sunt oamenii asa rai?? Nu conteaza dacă e “doar” o problemă minoră sau dacă este ceva grav (ceea ce sper sa nu), fan sau nu, suntem oameni, deci de ce sa irosim timp pentru a da cu “hate” când putem fie sa trecem pe lângă fără sa comentam, fie măcar sa ne prefacem îngrijorați pentru persoanele respective🤷‍♀️ Jador, sper ca acum te simți mai bine și îți doresc multă sănătate, iar familiei multă putere pentru a îți fi alături🙏 Fa-te bine și lasă muzica la urma, aceea e vitamina ta de bază😌 Toată comunitatea te susține și îți este alături🙌🩵”

Dar cel mai frumos mesaj este cel în care iamdanielamp spune: “Citesc comentariile și mă mir de generația asta . Numai copii fără educație văd . Chiar de-ar fi o glumă sau ceva speculat , nu e cazul să reacționați așa . Haideți să sperăm la un viitor frumos , dacă nu poate să ne mai încânte , atunci măcar să trăiască și să fie sănătos alături de familie . Cine știe poate , dansăm la nunta lui . @jador_adevaratVreau să fiu invitată la nunta ta ! 🤭”