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Eleganță de nota 10: Colecția-capsulă Nadia Comăneci se lansează în premieră pe piața din Statele Unite prin platforma „Ce Fain!”

Eleganță de nota 10: Colecția-capsulă Nadia Comăneci se lansează în premieră pe piața din Statele Unite prin platforma „Ce Fain!”
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Din cuprinsul articolului

Numele Nadiei Comăneci este sinonim, la nivel global, cu perfecțiunea, disciplina și eleganța atemporală. La cinci decenii de la momentul istoric din 1976 și după mai bine de 30 de ani de când Marea Maestră a Sportului locuiește în Statele Unite, o colecție vestimentară oficială care îi poartă numele este lansată pentru prima dată pe piața americană.

Parteneriatul este realizat prin intermediul Ce Fain!, marketplace-ul din Washington, D.C. dedicat promovării designerilor și creatorilor independenți din România.

Eleganță de nota 10. O colecție-capsulă exclusivistă, fabricată la Focșani

Piesele din noua serie limitată îmbină stilul atemporal cu versatilitatea, fiind concepute pentru a fi purtate atât în outfituri individuale, cât și în combinații fluide. Linia include piese esențiale: de la un palton sofisticat și o rochie elegantă, până la un polo tricotat și tricouri cu croială minimalistă.

Eleganță de nota 10.  Producția colecției se desfășoară integral în România, la Focșani, în cadrul Pandora Factory — o fabrică de confecții cu un istoric de peste trei decenii, recunoscută pentru colaborările sale cu branduri de top din Europa. Cei 700 de specialiști ai fabricii aduc la viață fiecare piesă pe aceleași linii de producție folosite pentru marile case de modă internaționale, adăugând rigurozitate și rafinament întregului demers.

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Declarația Nadiei Comăneci

Reflectând asupra acestei lansări în premieră pe pământ american și asupra valorilor din spatele colecției, Nadia Comăneci a transmis un mesaj puternic despre autodepășire:

„Mă bucur să fiu parte din această colecție, care transmite un mesaj în care am crezut întotdeauna: să ai curajul să visezi, să crezi în tine și să nu renunți niciodată. Perfecțiunea nu înseamnă să fii perfect, ci să încerci în fiecare zi să fii puțin mai bun decât ieri.” — Nadia Comăneci

Podul creativ dintre România și America

Fondat în Washington, D.C. de Raluca Feldenkris, proiectul Ce Fain! funcționează ca o platformă curatoriată care conectează creatorii independenți din domenii precum modă, bijuterii, design de obiect și artă cu publicul din America de Nord.

„Pentru întreaga lume, Nadia Comăneci este o legendă a sportului și prima gimnastă din istorie care a primit nota 10 la Jocurile Olimpice. [...] Pentru noi, românii, Nadia este mult mai mult decât atât. A fost o rază de lumină într-o perioadă în care trăiam în întunericul comunismului. Ne-a adus bucurie și speranță într-o perioadă și într-un loc în care acestea păreau imposibile. Este o onoare să aducem colecția ei în America, prin Ce Fain!” — Raluca Feldenkris, fondatoarea Ce Fain!

Calendarul precomenzilor

Procesul de achiziție pentru colecția-capsulă Nadia Comăneci respectă un calendar strict, fiind lansată într-o serie limitată:

  • Perioada de precomenzi: 27 octombrie – 17 noiembrie 2026.

  • Procesarea și expedierea: Începutul lunii decembrie.

  • Livrarea estimată: Înainte de sărbătorile de Crăciun.

  • Platforma oficială: cefain.com

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