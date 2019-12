DNA Constanța l-a pus sub acuzare pe Alexandru Cumpănașu pentru furnizare de date false într-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticorupție, citate de G4 Media.

Procurorii anticorupție îl suspectează pe Cumpănaşu că ar fi minţit că are studii superioare atunci când a candidat pentru postul de expert în proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SIPOCA 9), implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Publicația online G4 Media precizează că Alexandru Cumpănașu nu a răspuns deocamdată solicitrii de a-și preciza poziția față de aceste informații.

Fostul candidat la Cotroceni ar fi cercetat în baza articolului 18 indice 1 din legea 78/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, pentru „folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, și care „se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”.

Alexandru Cumpănașu a primit un salariu peste 5.500 lei pe lună de la SNSPA în 2018 și alți 4900 lei pe lună de la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCIDI), potrivit declarației de avere semnate cu ocazia candidaturii la prezidențiale.

În septembrie EvZ relata că, potrivit CV-ului său, Cumpănașu ar fi urmat cursuri de master la o universitate din Elveția, însă în CV nu apare și facultatea pe care a absolvit-o.

Pus în fața dovezilor prezentate în CV, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, Alexandru Cumpănașu a recunoscut că nu are facultatea terminată. „Sunt atâți proști cu diplomă. Din punctul meu de vedere, am studii superioare. Nu am diplomă de licență, diplomă de Bacalaureat am”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

„Eu i-am călcat în picioare pe toți cei care au terminat Spiru Haret și care nu mai știu să scrie în limba română și pe cei care în loc să își facă treaba acolo, la universități, termină pe bandă rulantă tot felul de universități de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare și cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se laudă că le-au făcut la Spiru Haret”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.

Te-ar putea interesa și: