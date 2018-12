ȘTIRE-BOMBĂ în SHOWBIZ! Artistul MOMENTULUI a fost PĂRĂSIT. „Eu deja nu mai acceptam”

Edward Sanda a rămas fără iubită, iar acest lucru a fost recunoscut chiar de el într-o emisiune de la Antena Stars. Prin urmare, fetele interesate pot să încerce să-l contacteze pe simpaticul cântăreț.





Artistul este dezamăgit și nu încearcă să ascundă asta. Dar și despărțirile fac parte din viață, indiferent dacă ești un cântăreț în vogă sau doar un ob asolut normal, scrie cancan.ro.

„Nu mai am iubită. Şoc şi groază! De curând s-a produs extorsiunea. Au fost trei ani. Nu regret nimic din ce s-a întâmplat. Din partea mea nu dispăruse nimic. Sunt foarte dezamăgit pentru că eu am oferit tot. I-am spus de mai multe ori. Eram pe drumuri diferite. Nu am avut probleme de gelozii. Ea nu mai era implicată în relaţie şi din partea ei nimic… Nu mai era atentă. Mă consideram singur în relaţie. Cred că amândoi am luat hotărârea. Eu deja nu mai acceptam să trag singur. Mi-a fost greu la început, dar am înţeles că nu am de ce. A trecut aproape o lună. Nimeni nu e perfect”, a spus Edward Sanda la Antena Stars.

La numai 19 ani, Edward a devenit artistul momentului. Piesa lui de debut, „Doar pe a ta” (feat. Ioana Ignat), a provocat frenezie în rândul ascultătorilor. A intrat în topul celor mai difuzate piese pe radio și TV, fiind no. 1 luni la rând. Este cea mai descarcată piesa românească de pe iTunes și cea mai căutată melodie românească prin Shazam. În toamna lui 2017 a primit și trofeul Media Music Awards – Best Shazam.

