Educația în România. Calculele care arată cât costă școlarizarea unui copil

România. În țara noastră, școlarizarea unui copil pe parcursul unui ciclu complet de învățământ ajunge să coste peste 30.000 de lei, conform unui raport UNICEF. Iar acestea nu reprezintă decât costurile minimale.

În România, părinții întâmpină dificultăți financiare considerabile pentru a acoperi costurile educației copiilor lor.

Cât trebuie să plătească o familie pentru școlarizarea din România

„În egală măsură însă, Dr. Shefali Tsabary, psiholog clinician recomandă părinţilor din România să echilibreze elementele materiale cu o conexiune emoţională puternică şi sprijin emoțional, pentru a le asigura celor mici o dezvoltare armonioasă”, se mai arată în comunicat.

Conform studiului, cheltuielile pe care o familie le suportă pentru a acoperi necesitățile de bază cu școlarizarea unui copil includ achiziția de rechizite, cu costuri ce variază de la 100 lei pe an la vârsta de trei ani, până la 544 lei pe an în ultimul an de liceu.

De asemenea, sunt incluse și costurile cu manualele școlare, culegerile și caietele speciale, cu estimări de la 140 lei pe an la vârsta de șase ani, crescând până la 293 lei pe an în ultimul an de liceu.

Participarea la serbările școlare implică cheltuieli care variază între 46 lei pe an pentru copiii de trei ani și 213 lei pe an pentru cei din ultimul an de liceu.

De asemenea, programele after-school pentru clasele primare, de la șase la 11 ani, necesită un buget anual de 2.440 lei. În plus, achiziționarea unui computer personal la vârsta de 13 ani are un cost estimat de 1.990 lei.

Sănătatea mintală a copiilor români, mai afectată decât în alte țări

În același timp, studiul UNICEF arată că aproximativ 9% dintre copiii din România au nevoie de asistență medicală pentru diverse probleme mentale și emoționale, nu doar de bani pentru școlarizare.

Sănătatea mintală a copiilor și adolescenților români este semnificativ mai afectată comparativ cu cea a copiilor din alte țări.

În jur de 33% dintre adolescenții români cu vârste între 11 și 15 ani au raportat că se simt triști de mai multe ori pe săptămână, spre deosebire de media de 13% înregistrată în cele 45 de țări incluse într-un studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății.

Sprijinul emoțional, mai important decât cel material

Dr. Shefali Tsabary a subliniat că sprijinul emoțional este crucial pentru dezvoltarea copilului, având o importanță comparabilă, dacă nu chiar superioară, față de aspectele materiale.

Un suport emoțional constant constituie baza respectului de sine, a încrederii și a capacității de a stabili relații sănătoase.

Prin urmare, copiii care au o legătură emoțională solidă cu părinții lor au șanse mai mari să se dezvolte echilibrat în toate domeniile vieții, potrivit News.ro.