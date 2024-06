Tricolorii, comparați Naționala de la Mondialul din '94. Iordănescu lăudat de Dorinel Munteanu

Edi Iordănescu a reușit o performanță importantă cu echipa națională de fotbal. România a debutat cu o victorie fabuloasă, contra Ucrainei, la Euro 2024.

Rezultatul din primul meci l-a transformat pe selecționerul român într-unul dintre cei mai apreciați antrenori români. Constestat și criticat, anterior, pentru prestația tricolorilor, Iordănescu Jr. este lăudat pentru strategia și tactica pe care a implementat-o la echipă.

Dorinel Munteanu, unul dintre cei mai longevivi jucători ai Generației de Aur, în prezent antrenor, l-a lăudat pe selecționer. Din cantonamentul de la Vatra Dornei, compară jocul tricolorilor cu al Naționalei de la Mondialul din '94. El se află într-un stagiu de pregătire cu echipa sa, Oțelul Galați.

Dorinel Munteanu crede că meciul câștigat cu Ucraina (3-0) este cel mai bun din mandatului lui Edi Iordănescu. În opinia sa, jocul de debut la Euro 2024 a fost „fabulos”, foarte reușit.

„România a avut o atitudine incredibilă, care, cel puțin mie, îmi dă speranță că poate fi un nou început pentru națională. Mie, ca fost internațional, îmi dă speranțe foarte mari. Nu neapărat scorul, dar jocul, atitudinea, implicarea jucătorilor, toate au fost perfecte, nu am dat nicio șansă adversarilor.

Fostul internațional este de părere că Ucraina a subestimat potențialul românilor, astfel că a fost luată prin surprindere. El compară jocul făcut în debutul Euro 2024, de echipa luI Edi Iordăescu, cu cel al echipei care a participat la Mondialul din 1994, din SUA.

„Am jucat exact, perfect, în apărare, la mijloc și în atac. Contraatacurile jucătorilor noștri de azi mi-au adus aminte de noi, de contraatacurile noastre rapide de la Mondialul din '94. Da, nu mă feresc s-o spun, au fost momente de joc când mi-au reamintit de noi, cei de acum 30 de ani. Eu așa am simțit. Iar România a câștigat fără niciun dubiu. A fost de departe cel mai bun meci al naționalei sub comanda lui Edi Iordănescu”, a mai spus tehnicianul Oțelului.