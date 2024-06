Sport Edi Iordănescu ține în șah Federația. Răzvan Burleanu îi cere un răspuns în cel mult 10 zile







Numai este un secret că selecționerul Edi Iordănescu ar vrea să lase naționala după europeanul de fotbal. Răzvan Burleanu, președintele Federației de Fotbal, a adus în discuție contractul selecționerului în cadrul Adunării Generale.

Răzvan Burleanu pune presiune pe Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a declarat recent că ar accepta o ofertă de la o echipă de club din Europa. Cu toate acestea, ofertele încă se lasă așteptate. În plus, selecționerul nu a oferit niciun răspuns în privința prelungirii contractului.

Motiv pentru care Burleanu solicită că părțile să găsească un consens înainte de 14 iunie 2024, data la care începe Campionatul European de Fotbal din Germania. De altfel, președintele FRF a evidențiat că unul din obiectivele Federației constă în prelungirea înțelegerii cu Edi Iordănescu.

Selecționerul a preluat naționala României într-unul dintre cele mai nefaste momente. Niciun alt antrenor de la de la Anghel Iordănescu nu a mai reușit performanța de a califica naționala la un turneul european de fotbal. În scenariul în care Edi Iordănescu nu renunță la ambițiile de a prelua conducerea tehnică a unui club, Federația nu are altă variantă decât să ia în calcul să caute un alt antrenor pentru tricolori.

Selecționerul trage de timp

„Sunt în acest obiectiv, ca până la plecarea în Germania să semnăm acest contract. Au fost mai multe discuţii, sunt mai multe clauze noi în ceea ce priveşte durata şi alte beneficii, pentru că este un antrenor care a avut succes la echipa națională. Mingea este în terenul lui, aşteptăm răspunsul şi acordul lui”, a subliniat Răzvan Burleanu.

În privința unei înțelegeri între Federație și Edi Iordănescu, Președintele FRF a subliniat că ar fi vorba de un contract pe patru ani. Un contract care prevede obiective intermediare. „E un contract diferit, pe o perioadă mai lungă de timp, iar perioada de 4 ani nu a fost pusă niciodată sub semnul întrebării de către Edi Iordănescu.

Au fost alte subiecte pentru care am avut nevoie de câteva zile. Nu s-a discutat zi de zi despre contract, nu am vrut să punem o presiune în plus, un stres suplimentar pe el și staff-ul tehnic. I-am dat cât timp a avut nevoie pentru a citi contractul, a reflecta asupra fiecărei clauze. Vom fi pregătiți pentru orice scenariu. Noi ne dorim să continuăm cu el.”, a mai declarat Burleanu, la Adunarea Generală.

Edi Iordănescu are nevoie de mai mult timp

Cu toate acestea, Edi Iordănescu mizează că o performanța a tricolorilor în Germania. Selecționarul ia în calcul prelungirea contractului după Euro 2024. Da, se pare că, Răzvan Burleanu nu este dispus să accepte o asemenea, propunere, în condițiile în care șeful Federației va avea puțin să găsească un nou selecționer în cazul în care Edi va spune pas ofertei Federației, după turneul din Germania.