Edi Iordănescu se teme de meciul cu Belarus. Au o nouă filosofie de joc

Chiar dacă naționala noastră este favorită înaintea meciului din seara asta, Edi Iordănescu a văzut o creștere în jocul Belarusului la ultimele meciuri. Selecționerul României le-a atras atenția elevilor săi să fie foarte atenți la partida de joi seară.

Victoria, singura soluție pentru calificarea la EURO 2024

Edi Iordănescu se teme de meciul din această seară, după ce a observat o îmbunătățire a jocului prestat de Belarus:

„Avem probleme cu anumiți băieți care lipsesc, îi așteptăm să se facă bine și să fie din nou alături de noi. Am construit un nucleu cu jucători pe care îi consider valoroși, în care am încredere totală și care au demonstrat că pot face pașii necesari pentru a califica România. Belarus a arătat foarte multe lucruri bune în această campanie. Eu consider că e o echipă în creștere, în ceea ce înseamnă exprimare și cu un antrenor nou care aduce o filosofie nouă, diferită”, a declarat Iordănescu pentru Digi Sport.

În cadrul conferinței de presă, selecționerul a subliniat faptul că Tricolorii trebuie să obțină toate cele 3 puncte din deplasarea din Belarus:

”Înainte de orice, am venit cu optimism, există regretul nostru că nu avem suporterii echipei naționale alături. Trebuie să învățăm din aceste lucruri, am fi avut mare nevoie de ei.

Ne-am consolidat un statut în grupă. Suntem cu șanse reale la calificare și avem datoria să facem pentru a aduce trei puncte necesare în clasament. Facem pași spre obiectivul nostru și asta ne bucură”, a declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu a subliniat și ce-și dorește să arate elevii săi pe teren în partida cu Belarus:

”Îmi doresc echilibru, consistență, stabilitate, îmi doresc un joc clar și sunt conștient că sunt multe lucruri care se pot întâmpla într-un joc. Nu mă interesează când vom marca, dar vreau să ducem punctele acasă”, a mai spus Edi Iordănescu.

Drumul spre EURO 2024, program complet

Grupa I mai are următoarele meciuri de disputat:

12 octombrie 2023

ora 21:45 | Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00 | Elveția – Belarus

ora 21:45 | ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00 | Belarus – Andorra

ora 21:45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus