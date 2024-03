Social Economist din BNR cu două salarii colosale. Ce avere a reușit să strângă Marian Simion







Marian Simion, economist și director în BNR, se poate numi cu adevărat un om bogat. Acesta are un teren intravilan în Petrești, Ilfov de 669 metri pătrați. De asemenea are și în București un astfel de teren de 120 de metri pătrați. Totodată economistul deține un apartament de 142 de metri pătrați în București. Acesta mai are un imobil, tot în capitală de 43 de metri pătrați.

Și mai are jumătate dintr-un apartament din Brașov cu o suprafață de 70 de metri pătrați. Economistul are ca mașină un BMW pe care și l-a cumpărat în 2018. La capitolul bani puși de-o-parte, directorul stă foarte bine. Acesta are mai multe conturi în lei și euro, după cum urmează.

Economist cu peste 1 milion de lei în conturi

Într-un cont din 2005, acesta are peste 40.000 de lei. De asemenea tot într-un cont din 2005 acesta are 14.076 de lei. În 2023 a deschis și un depozit în euro în care a reușit să strângă 14.000. tot în 2023 a făcut un depozit bancar în care a depus 196821 de lei. De asemenea în același an a mai pus într-un depozit alți 150.000 de lei.

Totodată și el a investit într-o pensie privată, mai exact suma de 124.351 de lei. Tot într-o pensie privată a mai pus de-o-parte 189.415 lei. Dar economiile lui nu s-au terminat aici. Acesta are mai multe conturi în care adunat a strâns peste 800.000 de lei.

A investit 400.000 de lei în hârtii de valoare

Și ca tacâmul să fie complet, aceasta a mai făcut o investiție frumușică. De această dată vorbim despre hârtii de valoare de la ministerul finanțelor care însumează 399.700 de lei. La capitolul credite, economistul are din 2005 o astfel de datorie.

Suma este de 20.000 de lei, și are scadența în 2033, asta deși poate fi achitată oricând la economiile directorului. În afară de banii pe care îi ia de la BNR și care sunt evident trecuți la secret, acesta mai câștigă de la o firmă 252.291 lei pe an.