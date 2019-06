Ce se ascunde în spatele curentului ecologist care cucerește Europa? Nu cumva o diversiune?

Dacă toleranța se naște din dubiu, atunci să-i învățăm pe toți să se îndoiască de toate modelele și utopiile, să-i conteste pe toți profeții pocăinței și pe toți vestitorii catastrofei!” Cu ani buni înainte ca marxismul cultural să cucerească scena publică mondială, Raymond Aron, unul dintre cei mai influenți sociologi ai Franței, publica o carte amară-„Opiul intelectualilor”, din care face parte și citatul anterior. Evident, scopul lui Raymond Aron era de a evidenția că atacul lui Marx împotriva religiei se poate aplica foarte bine chiar teoriei marxiste , care tot o formă de mesianism este.





Ecologism. Din păcate, lumea n-a învățat mare lucru nici de la Raymond Aron, nici de la Simone Weil. Astăzi, cine respinge teoriile despre „încălzirea globală ” și „schimbările climatice” este pus direct la stâlpul infamiei. S-a inventat chiar și expresia „negaționism climatic”, o etichetă ușor de reținut și care poate fi lipită rapid oricărui individ bănuit că se abate de la dogmatismul progresist (numit pe vremuri linia partidului).

N-am să încerc să combat teoria încălzirii globale, nu am nicio competență în materie și, pentru ceea ce am eu să vă spun, nici nu e important dacă această teorie este validă sau nu. Pentru că nu „salvarea planetei” îi preocupă pe cei care se află în spatele Extinction Rebellion sau a micului geniu al ecologiei (am numit-o aici pe Greta Thunberg, activista suedeză în vârstă de numai 16 ani).

Scopurile adevărate ale acestor „revoluții cu voie de la poliție” sunt eminamente politice. Altfel, de ce oare toate partidele ecologiste ar milita atât de vehement pentru ridicarea oricăror interdicții cu privire la imigrație?Românul s-ar întreba, plastic, ce are coada vacii cu ștampila de la primărie... Scriitorul francez Guy Millière, profesor la Universitatea din Paris, a găsit un răspuns de bun simț. „Pentru oricine a citit programele politice ale Verzilor este evident că avem de a face cu partide de stânga care poartă o mască verde. Aceste partide susțin ridicarea oricăror restricții cu privire la imigrație, dar și multiculturalismul. Sunt clar ostile oricărei încercări de a apăra civilizația occidentală, dar și liberei inițiative și economiei de piață. (...) Toate se pronunță în favoarea unor decizii autoritare pe care Bruxelles-ul să le impună statelor componente ale Uniunii”. Cu alte cuvinte, ecologiștii, conștient sau nu, servesc unui joc politic.

Faptul că partidele tradiționale ale Europei (așa-zisul establishment politic) au supraviețuit alegerilor europene, reușind chiar să-și conserve pozițiile, se explică, în parte, prin atragerea la vot a unor categorii neinteresate de politică. Fără tinerii veniți să voteze cu ecologiștii, șansele de a bloca orice influență a populiștilor, euroscepticilor și naționaliștilor în Parlamentul European și în Comisie ar fi fost mult mai mici. Faptul că discursul ecologist a abătut, în parte, dezbaterea electorală europeană de la problema imigrației nu reprezintă, în sine, dovada că aceste mișcări sunt manipulate din umbră.

Și, totuși, cam ăsta pare a fi adevărul. Dacă nu mă credeți, verificați cu atenție lista celor care donează pentru cauzele ecologiste. Veți vedea că îi găsiți acolo pe cei mai bogați oameni ai planetei. Un caz interesant este și cel al Gretei Thunberg, copilul minune al luptei pentru salvarea planetei. Mai ales că fata este, mai nou, pe lista posibililor câștigători ai Premiului Nobel pentru pace. Iată ce scrie ziarul italian Il Giornale. „În spatele basmului verde al Gretei există probabil un entuziasm sincer, dar și o încurcătură de interese politice și o operațiune de marketing politic de manual. Activista suedeză este fiica unei cântărețe celebre, Malena Ernman, care a participat la Eurovision în 2009.

