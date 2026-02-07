EVZ Special

Ea a fost prima femeie medic din lume! Ziua ei se celebrează pe plan mondial!

Ea a fost prima femeie medic din lume! Ziua ei se celebrează pe plan mondial!
Povestea englezoaicei Elizabeth Blackwell este una despre performanță, longevitate și inovație. A traversat de mai multe ori Atlanticul între Bristol și New York. A activat ca medic în SUA și Marea Britanie după ce a reușit să fie prima femeie licențiată în medicină în SUA și prima femeie înregistrată ca medic în Marea Britanie.

Elizabeth Blackwell - o poveste despre ambiție

Elizabeth Blackwell s-a născut în Anglia, la Bristol, la data de 3 februarie 1821. A fost al treilea copil al familiei numeroase a unui antreprenor care lucra în sfera rafinării zahărului. În total, au fost 9 copii. Când ea avea 11 ani, familia sa a emigrat în SUA. Cauza plecării a fost falimentul afacerii tatălui său pe fondul unui incendiu care i-a distrus afacerea. Tatăl a decedat când Elizabeth avea 17 ani. Alături de surorile sale mai mari, a pus bazele unei școli particulare. A studiat în particular anatomia, a lucrat ca moașă, iar în 1847, a fost admisă la Colegiul Geneva din New York. Data licenței sale a fost 23 ianuarie 1849.

Licența în Medicină și activitatea în SUA

Elizabeth Blackwell a dorit să activeze în sfera medicinei preventive și a educației sanitare, chiar a planificării familiale. După ce și-a luat licența în medicină, a scris o importantă lucrare despre combaterea tifosului în 1849. A activat ca medic în timpul Războiului de Secesiune în perioada 1861-1865. A rămas în SUA până în 1869, când a decis să revină în Anglia.  Mai călătorise între timp în Marea Britanie în scopul strângerii de fonduri.

Nu i-a fost ușor să se impună într-o lume a bărbaților, dar, luptătoare fiind, în cele din urmă, a reușit.

Satul construit pe 23 de cascade care fascinează Europa. Se află aproape de România
Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare a trei șefi din Primăria Sectorului 5. Update
Anglia, șansa unei vieți pline de realizări

Elizabeth Blackwell s-a înregistrat ca medic în Marea Britanie când încă activa în SUA.  Datorită unor prevederi care au favorizat-o în Medical Act din 1858, care prevedeau că în Marea Britanie puteau profesa medici cu licență în străinătate înainte de 1858, ea s-a putut înregistra ca medic începând cu data de 1 ianuarie 1859.

A fost prima femeie medic și din Marea Britanie. Există informația că în Imperiul Romano-German ar fi existat o femeie medic, numită Dorotheea Erxleben. Ea a trăit în perioada 1715-1762 și ar fi practicat Medicina, însă cei care au evaluat complexitatea activității și a studiilor medicale, au decis că Elizabeth Blackwell a fost prima femeie din lume care a obținut o licențp în medicină.

În Anglia, Elizabeth Blakwell a activat până în 1895. În perioada 1880-1895, în paralel s-a dedicat și unei practici sociale. S-a pronunțat pentru cooperarea dintre Biserică și sistemul medical. A sprijinit familia creștină și s-a opus ideilor feministe (cel mai mult s-a declarat contra relațiilor dintre bărbați și femei în afara căsătoriei creștine) deși prin exemplul ei a încurajat femeile să activeze în domenii considerate un apanaj al bărbaților și a fost pentru dreptul de vot.

O ultimă călătorie în SUA și decesul

Elizabeth Blackwell s-a întors pentru o scurtă călătorie în SUA la o vârstă deja respectabilă în 1906 (85 de ani). Se spune că atunci a fost prima și ultima dată când a călătorit la bordul unui vehicul rutier autopropulsat, adică un automobil. A revenit în Marea Britanie unde a decedat la 31 mai 1910.

Ziua Internațională a Femeilor Medic

În cinstea sa, medicii din lume celebrează anual, la 3 februarie Ziua Internațională a Femeilor Medic. Folosesc această ocazie pentru a ura tuturor femeilor medic din România, „La Mulți Ani!”

 

