Riboflavin-5-fosfat de sodiu este o pulbere cristalină cu o culoare galbenă-portocalie. Aceasta are un miros aproape imperceptibil și un gust ușor amărui. Este higroscopic, ceea ce înseamnă că are tendința de a atrage și absorbi umiditatea din aer. Riboflavin-5-fosfat de sodiu se dizolvă ușor în apă, dar are solubilitate scăzută în etanol, cloroform și eter.

Descriere Generală E101

Nume: Riboflavina și Riboflavin 5′-Fosfatul

Categorie: Colorant

Culoare: Galben

Originea și Utilizarea E101: Riboflavina și Riboflavin 5′-Fosfatul

Riboflavina, cunoscută și sub numele de vitamina B2, este un colorant natural care conferă o nuanță de galben alimentelor. Este o vitamină esențială, prezintă în mod natural în multe alimente. Varianta sa modificată, riboflavin 5′-fosfatul, este o formă mai solubilă în apă, utilizată adesea în industria alimentară.

Este folosită în diverse produse, cum ar fi băuturile răcoritoare, produsele lactate, cerealele pentru micul dejun și suplimentele alimentare.

Proprietăți și Beneficii

Vitamină Esențială: Ca Ca vitamina B2 , riboflavina este esențială pentru sănătatea organismului, contribuind la metabolism și la menținerea țesuturilor sănătoase.

Colorant Natural: Oferă o alternativă naturală la Oferă o alternativă naturală la coloranții artificiali.

Siguranța și Reglementările

Riboflavina și riboflavin 5′-fosfatul sunt considerate sigure pentru consum și sunt aprobate pentru utilizare în alimentație de către majoritatea autorităților de reglementare la nivel mondial. Consumul acestor substanțe în cantități moderate este general acceptat ca fiind nesănătos.

E101, reprezentat de riboflavina și riboflavin 5′-fosfatul, este un colorant galben natural și o vitamină esențială pentru organism. Utilizarea sa în industria alimentară nu doar îmbunătățește aspectul produselor, dar și contribuie la aportul nutrițional al acestora.

Este un exemplu pozitiv de aditiv alimentar care combină funcționalitatea cu beneficiile pentru sănătate.

Doza zilnică

Doza zilnică maximă recomandată este de 0,5 mg de riboflavină per kilogram de greutate corporală.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman de riboflavină este de până la 0,5 mg per kilogram de greutate corporală.

Doza maximă de includere în alimente este de 100 mg per litru sau între 300 și 1000 mg per kilogram, fără a se cunoaște efecte secundare la aceste concentrații.

Nu există contraindicații pentru consumul de riboflavină, cu excepția cazului în care este utilizat în alimentele destinate sugarilor și copiilor mici, în care nu este permisă utilizarea sa.