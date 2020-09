Oana Roman a povestit că a fost nevotă să îndure, ani de zile, glumele și jignirile celor care îi reproșau kilogramele pe care le avea în plus. Tocmai de aceea a făcut eforturi pentru a se schimba, iar acum a reușit. Numai că nici acum nu a scăpat de ironii.

După ce a povestit că din noiembrie a început un program de slăbire, care a dat roade, fără operație la stomac, fără diete drastice, mulți au acuzat-o că minte și că își editează pozele pe care le pune pe rețelele de socializare. Alții spun că și-ar fi făcut operație de micșorare a stomacului și nu cred în dietele pe care aceasta le prezintă.

Enervată la culme, Oana Roman a ținut să le dea replica: „Întodeuna în mediul online se creează controverse mai ales când este vorba de un subiect atât de arzător și de sensibil. S-au găsit doamne care să emite diverse variante, cum că m-aș fi operat la stomac, aș fi făcut diverse alte lucruri.

Am explicat că eu și dacă aș fi vrut, nu aș fi putut face o operație de tăiere a stomacului deoarece am suferit niște intervenții foarte complicate la nivelul stomacului după ce am născut. În al doilea rând, eu nu pot face sport tot din cauza acestor intervenții pe care le-am suferit.

Eu am găsit o clinică la Ploiești și am început să fac aceste proceduri în luna noiembrie, anul trecut. Am făcut până acum câte trei ședințe pe toate zonele în care am avut nevoie. Pe măsurătoare, eu din luna noiembrie până la ultima măsurătoare pe care mi-am făcut-o acum trei săptămâni, am dat jos aproape 14 cm la șolduri, 10 -11 cm în talie și 12 la bust.

Asta însemnă echivalentul a 3-4 mărimi de haine. În kilograme oscilez între 12-14 kilograme. Un pachet care să acopere un an de zile, și îl poți plăti în rate, și nu depășește cam 3.000 de euro”, a explicat Oana Roman.