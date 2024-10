Monden E război pe față între Alex Bodi și Oana Zăvoranu. Querida, replică acidă la adresa musculosului







Război în toată regula în lumea mondenă. În rolurile principale Oana Zăvoranu și Alex Bodi, care nu mai contenesc să își arunce vorbe grele. Replica lui Zăvo este cât se poate de acidă.

Război cu acuzații grave

Oana Zăvoranu i-a dat replica lui Alex Bodi, după mesajul acid pe care acesta l-a postat la adresa ei. ”Stimate domnule” Alex Bodi- lache, vă mulțumesc ”dumitale” pentru recunoașterea caracterului de jucător FIFA (ai avut timp să te antrenezi cât ai stat pe la pușcărie și în arest). Trebuie să vă apreciem talentul ”dumitale” de scenarist de filme proaste și dosare închipuite de când eram eu ”băiat”.

Cât despre jigniri, te înțelegem că nu-ți mai dau prostata și hemoroizii pace și ai prea multe idei (culmea! Mai multe chiar decât varice) și că trebuie să ți le pui ”în scenă” pe undeva. Fie ele și live pe Tik Tok sau Instagram, unde, ca un bombardier vero, îți exprimi frustrările care nu au cum să-ți treacă nici chiar cu mașinile scumpe. Dar care știm că nu îți aparțin și/sau ceasurile tale ”de brand„ ”mândrețea” bazarurilor de la turci”, a scris Zăvo pe Instagram.

”Mi-a fost frică că-mi furi colanții”

Mai mult, Querida a continuat cu apelativele. ”E de înțeles că dintr-un salariu de șofer nu își poți permite aroganțe. Cât despre ”familie” să ne ferească Bunul Dumnezeu de pești. Și da, am fost ”feartă” pe tine (se știeee), dar mi-a fost frică că îmi poți fura colanții și că o să ne batem pe sutiene.

Așa că mi-am luat gândul și am renunțat. Și m-am reorientat spre finul Lăbescu, că am văzut că el are deja (sutiene și colanți). (...)P.S. Uite, m-am speriat, dar totuși te las să vii să-mi pupi moaștele pe live, să dai doi trandafiri (știu că mai mulți nu poți), că aștepți să își dea feele de la ”treabă” ca să poți să-ți iei și tu steroizi, hemoroizi unguent, prostenol și autobronzant. Te ”pupă” Tzitzi”, a încheiat Oana Zăvoranu.