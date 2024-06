E oficial! Kylian Mbappe a semnat cu Real Madrid

După 7 ani petrecuți la PSG și o despărțire cu scandal, Kylian Mbappe a semnat cu Real Madrid. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, care a oferit și câteva detalii din culisele semnării contractului.

Așteptarea a luat sfârșit! Kylian Mbappe a oficializat transferul său la Real Madrid după ce echipa spaniolă a câștigat Liga Campionilor. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano. Transferul mult anticipat a fost finalizat astăzi, pe 2 iunie. Cele două părți au ajuns la un acord, iar fostul star al lui PSG va purta acum tricoul lui Real Madrid.

Documentele au fost semnate, iar anunțul oficial va fi făcut în săptămânile următoare. Decizia lui Mbappe de a se alătura echipei a fost luată încă din luna februarie, iar acum mutarea a devenit realitate! Cu doar o zi după ce Real Madrid a câștigat Liga Campionilor, Mbappe a fost semnat de clubul spaniol.

„Kylian Mbappe la Real Madrid, HERE WE GO! Toate documentele au fost semnate și s-a încheiat. Real Madrid este pe punctul de a anunța transferul lui săptămâna viitoare. Mbappe a luat decizia încă din februarie. Acum poate fi considerat deja noul jucător al Realului”, a transmis Fabrizio Romano.