E oficial. Coaliția PNL – PSD s-a rupt. Rareș Bogdan: Nu mai există!

Rareș Bogdan a afirmat joi că, din punct de vedere politic, coaliția dintre PNL și PSD nu mai funcționează, fiind activă doar la nivel guvernamental și tehnic. El a subliniat că, până la alegeri, nu vor mai fi luate decizii politice importante, coaliția concentrându-se strict pe implementarea unor măsuri administrative.

Totodată, Bogdan a precizat că Lucian Bode, secretarul general al PNL, va avea rolul de a coordona echipele tehnice ale partidului în discuțiile cu PSD, pentru a asigura continuitatea guvernării la nivel tehnic și administrativ. Aceste echipe vor gestiona aspectele practice ale colaborării dintre cele două formațiuni, în lipsa deciziilor politice majore.

În cadrul unei conferințe de presă, Rareș Bogdan a oferit detalii despre întâlnirea de astăzi, unde membri PNL, printre care Bogdan Huțucă, Marcel Boloș și Florin Roman, au discutat despre aspecte legate de Pactul Fiscal și alte chestiuni administrative. El a subliniat faptul că întâlnirile tehnice continuă, pe măsură ce se dezvoltă colaborarea între PNL și PSD pentru gestionarea eficientă a guvernării.

„PNL nu va lăsa România neguvernată, îşi va trimite cei mai buni specialişti. Politic, în schimb, noi nu avem ce să mai stăm de vorbă cu PSD. Vom guverna România, din punct de vedere politic nu mai există coaliţia, există doar la nivel guvernamental şi tehnic. (..) Decizii politice nu vor mai exista până la alegeri”, a ţinut să precizeze prim-vicepreşedintele PNL.

Nicolae Ciucă a afirmat că propunerea lui Marcel Ciolacu de a-l numi premier este doar o manevră politică de imagine, menționând că nu este interesat să revină într-o funcție pe care a ocupat-o anterior.

„Se alintă. Domnu Ciutacu, știți bine că nu sunt un om conflictual. Discut cu toată lumea, dar în momentul în care se depășește o limită a înțelegerilor nu numai politice este bine să se ia o pauză operativă. O exclud total și la fel de onest cum i-am spus și domnului Ciolacu vă spun că niciodată nu am revenit pe o funcție pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care își dorește funcții”, a declarat liderul PNL.

El a subliniat că nu este motivat de funcții și că nu își dorește să se implice în astfel de jocuri politice. De asemenea, Nicolae Ciucă a indicat că între el și Marcel Ciolacu nu mai există aceleași relații de colaborare, deoarece acesta și-a încălcat înțelegerea politică de mai multe ori.

„E o chestiune de principiu. Mi-am respectat principiile. Am declarat că nu voi intra în politică. Se întâmpla acest episod înainte să fiu schimbat de Liviu Dragnea. Eram la final de mandat, am fost întrebat de președintele țării dacă doresc să îmi slujesc în continuare țara din postura de ministru al Apărării. Am călcat un principiu față de declarația pe care am făcut-o în urmă cu un an și ceva.

Acum când discutăm, inclusiv jocul pe care îl face Marcel Ciolacu mi se pare unul prin care încearcă să obțină un avantaj politic. Mi se pare normal ca eu să nu intru în jocul acesta. El vine și propun. Mă bucur că spune că am avut o guvernare bună, se vede și din cifre.

Nici eu nu am vorbit urât despre Marcel Ciolacu. După ce văd rezultatele de la alegerile parlamentare și care sunt rezultatele care sunt obținute de forțele politice de drapta prefer să nu fac niciun fel de scenariu. Eu nu l-aș nominaliza premier pe Marcel Ciolacu, merg pe o coaliție de dreapta”, a declarat Nicolae Ciucă la RomâniaTV.