„În acest moment, Transilvania și Moldova nu există în Partidul Social Democrat. E adevărat că sunt câteva județe din sud care au câștigat alegerile în ultima perioadă. Dar nu reprezintă nimic din punct de vedere politic si nici din punct de vedere al culturii politice din România”, a spus Dâncu într-un interviu pentru Look Plus.

Printre primii care au reacționat la declarațiile lui Dâncu se numără fostul premier Mihai Tudose.

„Deci… reforma propusă este de genul: nu reprezintă nimic cei care câștigă alegerile!!! Important este să fie el în fruntea partidului și să ne explice cu doctrina și programele ideologice. Încerc să înțeleg personajul prin prisma faptului că el nu a câștigat niciodată alegerile pe acolo pe la el. Niciodată. Și prin urmare nu prea știe cum e. Dar emite axioma că cei care câștigă nu contează.

Importanți sunt cei care sunt plini de avânt dar se împiedică-n papuci când pleacă la luptă (campanie)…. Și se mai și alintă că el nu prea vrea, dar este foarte rugat… Poate pe principiul că e bun la bătaie.. că a mai luat!!!”, a scris pe Facebook de Mihai Tudose.

”Aceasta este cea mai mare provocare a PSD-ului în acest moment”

Imediat după atacurile la adresa sa, Dâncu a revenit cu alte declarații, spunând că foarte mulți șefi de organizații PSD judecă doar din perspectiva voturilor câștigate, aceasta fiind unica unitate de măsură în evaluarea oamenilor.

„Nu înțeleg nimic din politică. Sunt unii care cred că singurul lucru important e votul. E foarte important pentru partid, dar în partid, așa cum oamenii trebuie să fie diferiți, ar trebui să gândim un pic mai complex de atât. Am mai spus și poate și asta deranjează că în politică, mai ales în cea de stânga, este importantă diversitatea. Dacă nu acceptăm diversitatea internă, cum să o înțelegem pe cea din societate. Dacă PSD se concentrează doar pe susținerea unui electorat captiv sau pe rezolvarea unor probleme din justiție, atunci suntem condamnați să dispărem. Electoratul se schimbă, aceasta este cea mai mare provocare a PSD-ului în acest moment, dacă partidul nu se schimbă, vom pierde peste tot, chiar și în zonele din sud”, a spus Dâncu la radioeuropalibera.ro.

E iureș în PSD. ”Eu am vorbit cu Marcel Ciolacu”

El a precizat că solicitarea de a reveni într-o poziție importantă în PSD a venit din partea conducerii interimare a partidului: „Marcel Ciolacu m-a invitat să revin în conducerea partidului. Eu am vorbit cu Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, oameni câștigători din sud și am venit alături de partid în ultimele luni, am gândit împreună, fără să dețin nici o funcție, la cererea acestor oameni. Nu am cerut niciodată funcția de președinte al Consiliului Național. Vor spune unii că nu am câștigat niciodată Transilvania, de parcă PSD nu a câștigat din cauza mea”.

”Fotbalul se face pe goluri si politica pe voturi!”

Ulterior, s-a mobilizat și Lia Olguța Vasilescu, care i-a transmis un mesaj ironic lui Dâncu.

”Acum cativa ani, un lider PSD, dintr-un judet in care partidul nu sare de genunchiul broastei de la revolutie incoace, se chinuia sa ne convinga sa citim un studiu facut de Vasile Dancu in care se explica „pe larg” de ce pierduse el alegerile. A fost o bascalie generala din partea liderilor care castigasera alegerile cu scoruri cu 4, cu 5 sau chiar cu 6 in fata. „Dar unul care sa te fi invatat cum sa castigi, n-a avut?”

Acum urmaresc, in parte amuzata, in parte enervata, insistenta „strategului” care s-ar vrea lider al partidului, fiindca (nu-i asa?) il califica „anvergura” si „cultura politica” sa fie sef. El, care nu a reusit sa ia mai mult de 7 la suta la Cluj si care a fost mana dreapta intr-un guvern condus de Ciolos! Pai, poate exact „anvergura” l-a tras in jos, la scoruri de rasul curcilor. Fiindca si oltenii si moldovenii si ardelenii au, in general, aceleasi probleme care ii preocupa. Iar solutiile partidelor sunt nationale.

Poate ca de vina e organizarea, comunicarea cu oamenii sau, in multe cazuri, chiar blatul cu adversarii politici. Fotbalul se face pe goluri si politica pe voturi! Asta spune o „nesimtita” care nu a pierdut niciodata alegeri cand a fost pe vreo lista sau a candidat uninominal si care nu accepta lectii si jigniri de la unii care isi inchipuie ca politica inseamna blaturi, dosare si discursuri sforaitoare!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.