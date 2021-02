Cum ne petrecem vacanţa de vară în 2021? Săptămâna trecută, Jana Buhl n-a prea vândut multe sejururi. În mod normal, clienţii agentei berlineze de turism şi-ar fi rezervat deja de mult locurile de vacanţă pentru perioada de vară. Acum, însă, se limitează la a lua numai oferte. Să şi cumpere o vacanţă, mulţi mai ezită. “Clienţii ezită încă, ceea ce este de înţeles, şi preferă să cumpere vacanţa cât mai târziu”, explică Buhl pentru DW. Jana Buhl îşi pune mari speranţe, ca întreaga branşă a turismului, în vaccinare.

Industria turismului speră să recâştige încrederea pierdută

Dorinţa germanilor de a călători este în continuare, potrivit sondajelor, mare. Dar şi mai mari sunt temerile. În decembrie se vânduseră cu 68 de procente mai puţine pachete de servicii turistice pentru vara anului 2021 decât cu un an în urmă.

Şi în privinţa vacanţelor de Paşti, germanii sunt încă rezervaţi. Abia pentru perioada de după Rusalii se întrevede o creştere a interesului turiştilor germani. În privinţa sejururilor pentru lunile de vară, interesul este chiar ceva mai crescut decât cu un an în urmă, după izbucnirea pandemiei de coronavirus, aflăm de la Jürgen Schmude, profesor pentru economia turismului la Universitatea “Ludwig Maximilian” din München.

Încrederea este un factor esenţial în branşa turismului. În primăvara şi vara trecută au avut loc nenumărate operaţiuni de aducere acasă a turiştilor germani din diferite regiuni de risc de pe glob. Mulţi potenţiali turişti se tem să nu ajungă într-o astfel de situaţie.

Între timp există şi o serie de reglementări, între care posibilitatea de a contramanda o călătorie fără a pierde banii investiţi sau avertismentele pentru regiunile de risc, sub aspect epidemiologic. Toate acestea oferă un plus de siguranţă pentru turişti, atrage atenţia Schmude. Iar turoperatorii şi agenţiile de turism încearcă să atragă clienţi, deja de săptămâni, cu oferte şi condiţii generoase. Dar incertitudinea, mai ales privind destinaţiile posibile în acest an, joacă un rol important în luarea unei decizii.

Cine cumpără o vacanţă, aşteaptă siguranţă

Realitatea e că există multe incertitudini. Ce se întâmplă cu mutaţiile coronavirusului? Vor putea fi ţinute în frâu? Vedem cât de dificilă este campania de vaccinare din cauza lipsei cantităţii necesare de ser. Se va impune ideea introducerii certificatului de vaccinare anti-Covid? Ce restricţii de călătorie vor fi în vigoare?

Germania a adoptat interdicţii de intrare în ţară pentru turiştii din ţări în care mutaţiile coronavirusului sunt foarte răspândite, între care îndrăgite destinaţii turistice precum Portugalia, Africa de Sud sau Irlanda.

În context, un lucru e cert: germanii vor călători altfel decât în trecut – de voie sau de nevoie. Voiajurile în ţări îndepărtate, exotice, nu vor mai fi la mare căutare. Şi deşi au fost deja cumpărate pachete de servicii turistice în Grecia sau Spania, mulţi germani s-ar putea să renunţe în 2021 la călătorii în Europa şi să rămână în propria ţară. Aceasta, deşi în mod normal două treimi dintre germani preferă să-şi petreacă vacanţa în străinătate.

Decizia privind destinaţia de concediu va depinde în acest an de măsurile anti-Covid în vigoare şi, desigur, de situaţia pandemică şi de procentajul de persoane vaccinate din ţara respectivă. Jürgen Schmude crede că anul acesta cei mai mulţi turişti germani îşi vor petrece concediul în Germania. Aceasta reiese şi din sondajul efectuat de institutul demoscopic YouGov în decembrie anul trecut: 40 la sută dintre cei chestionaţi au spus că în 2021 vor călători în propria ţară.

Cum ne petrecem vacanţa de vară în 2021? Turism excesiv în Alpi şi pe coastă

O licărire de speranţă, aşadar, pentru industria germană a turismului, puternic lovită de pandemia de coronavirus. În primele nouă luni ale anului 2020, această branşă a înregistrat pierderi de 61 la sută, potrivit Oficiului federal de Statistică.

Ingrid Hartges, director executiv al Dehoga (Asociaţia Germană a Hotelurilor şi Restaurantelor) se arată încrezătoare: “Şi după lockdown-ul din primăvara trecută, germanii s-au dovedit foarte dornici să meargă din nou la cafenele şi restaurante şi să plece în concediu. Sunt convinsă că dacă se redeschid restaurantele şi hotelurile, cererea clienţilor noştri va fi iarăşi mare.”

De relaxarea restricţiilor vor profita probabil din nou cel mai mult, ca şi anul trecut, regiunile din sudul Germaniei şi cele de coastă. Cele mai îndrăgite destinaţii turistice din Germania sunt staţiunile alpine şi cele de pe litoralul Mării Baltice şi Mării Nordului, iar spaţiile de cazare din aceste zone sunt deja vândute în proporţie de aproximativ 60 la sută pentru lunile iulie şi august 2021.

În vara anului trecut, aceste zone au fost parţial supraaglomerate – în ciuda pandemiei. Cu privire la perioada estivală, branşa ar trebui să găsească soluţii pentru a se evita situaţia de anul trecut, pentru a se evita overtourismul, subliniază profesorul de la universitatea müncheneză, Jürgen Schmude. Dar şi turiştilor le revine sarcina de a-şi aduce contribuţia, evitând aglomerările turistice şi alegând alte destinaţii mai puţin frecventate.

Se menţine trendul turismului sustenabil

Există însă şi o tendinţă pozitivă care se menţine şi în acest an: turismul sustenabil, în natură – fie că e vorba de drumeţii, ciclism sau de vacanţă în rulotă şi la camping. Vânzările de biciclete, rulote şi autorulote au crescut spectaculos în cursul anului trecut. Şi în ce priveşte cazarea, tot mai mulţi preferă să închirieze case şi apartamente de vacanţă, pensiuni sau locuri de camping, în detrimentul marilor hoteluri.

Şi Jürgen Schmude constată un interes sporit faţă de turismul sustenabil: turismul outdoor, în natură devenise şi înaintea pandemiei tot mai îndrăgit, pandemia preluând rolul de catalizator. Cererile pentru vacanţe cu avionul sau pentru croaziere a scăzut, în schimb, considerabil şi e de aşteptat ca situaţia nici să nu se schimbe prea curând.

Diferite sondaje relevă că aproximativ o treime din cei chestionaţi doresc să-şi schimbe modul de petrecere a concediului comparativ cu perioada dinaintea pandemiei, conchide Schmude. “Mulţi au descoperit noi destinaţii în Germania, la care nici nu se gândiseră înainte”, constată şi Jana Buhl. Ea speră că pandemia îi va determina pe tot mai mulţi să preţuiască turismul sustenabil.

Autor: Felix Schlagwein, Deutsche Welle