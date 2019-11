Presupusul fiu al lui Ion Dolănescu, Ionuţ Petrescu , în vârstă de 40 ani, trăiește clipe dramatice, el neavând bani pentru a -și înmormânta așa cum se cuvine mama , care a murit în urma unei boli cumplite.

Mama lui Ionuț Petrescu, care a fost bucătăreasa lui Ion Dolănescu, nu i-a mărturisit fiului ei dacă este adevărat că el este băiatul lui Ion Dolănescu, așa cum vorbește lumea.

,,Am înmormântat-o în Siliştea, Teleorman, cu ce am avut şi eu. N-am avut nici un fel de ajutor, de la nimeni. Eu nu mai am serviciu. Sper să găsesc ceva. Am rămas singur pe lume şi fără mamă, şi fără tată!”, a declarat acesta, pentru www.click.ro.

În semn de apreciere față de Ion Dolănescu, Ionuţ Petrescu a înregistrat două melodii ale artistului, printre care şi ”M-am născut între Carpaţi”, pe care o cântă atunci când susține concerte la diferite evenimente. Ionuţ Petrescu este căsătorit şi are o fetiţă de 7 ani. Mama lui Ionuț Petrescu a murit pe data de 5 noiembrie, în urmă unui infarct , ea fiind găsită , pe podea, de către sora ei.