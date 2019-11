„E momentul ca forțele politice care doresc modernizarea României, care vor să întărească rolul țării în Uniunea Europeană să colaboreze pentru ca votul vostru din 26 mai și cel din turul întâi și din turul doi al alegerilor prezidențiale să nu se piardă.

Țara are nevoie de reforme urgente, iar pentru realizarea lor noi, Alianța USR PLUS, trebuie să începem rapid discuțiile cu PNL pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Ne trebuie un nou Parlament, care să își asume schimbarea în bine a României. Sperăm ca lucrul acesta să îl înțeleagă și reprezentanții celorlalte partide din Parlamentul actual”, transmite Dacian Cioloş.

De asemenea, Cioloş este de părere ca alegerea primarilor la alegerile locale ce vor avea loc în 2020, să se facă în două tururi.

„PSD a fost învins, dar încă are pârghii prin care poate frâna dezvoltarea și modernizarea țării. De aceea este important să înlăturăm PSD de la conducerea administrațiilor locale. Alianța USR PLUS are în vedere o colaborare cu PNL acolo unde acest lucru ne poate ajuta să promovăm candidați de valoare și să trimitem PSD în opoziție. Ideal ar fi să modificăm legea, astfel încât primarii și președinții de consilii județene să fie aleși în două tururi de scrutin”, a scris Cioloş pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: