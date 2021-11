După fisco-ul de la Națională, Rădoi nu ar spune „nu” unei echipe de tradiție. Unde ar putea antrena

Rădoi a decis să renunțe la banca tehnică a echipei naționale a României, iar anunțul a fost făcut după meciul câștigat de „tricolori” cu Armenia, scor 1-0.

În momentul în care a anunțat că nu își va mai prelungi contractul cu Federația Română de Fotbal, Mirel Rădoi a dezvăluit și că își dorește să aibă activitate zi de zi, dar că vrea să semneze cu o echipă care să îi ofere răbdare și încredere.

Mirel Rădoi ar putea reveni pe banca lui FCSB

Întrebat dacă ar putea să revină pe banca tehnică a echipei patronate de Gigi Becali, Mirel Rădoi a dezvăluit că nu poate să spună „niciodată”, dar nici nu a dorit să intre în detalii deoarece FCSB are antrenor.

„Nu sunt omul care să spun niciodată. Nu vreau să las senzaţia că vreau să fiu antrenorul FCSB-ului pentru că în momentul de faţă toate echipele din Liga 1 au antrenor. Din acest punct de vedere, pot alege orice proiect. Când e vorba de fotbal, pasiunea este prea mare şi arde prea rău”, a spus Mirel Rădoi.

Gigi Becali tot mai nemulțumit de Edi Iordănescu

Dacă Mirel Rădoi nu își va găsi angajament până în pauza competițională din iarnă, acesta ar putea să devină o opțiune pentru banca tehnică a celor de la FCSB. Relația dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu nu este una tocmai bună, iar patronul vicecampioanei României nu s-a ferit să îl critice în nenumărate rânduri pe tehnicianul formației roș-albastre și chiar să transmită că e dispus să îl plătească clauza de 500.000 de euro ca să plece.

„Eu încă mai am încredere în Edi, încă mai are scuze, a fost și COVID. Dacă joacă echipa așa, la revedere! Păi ce, ăsta e fotbal? Dacă nu joci fotbal, n-ai perspectivă. Dumnezeu nu se bagă tot timpul. Era o problemă pentru mine? 500.000 pentru Edi și hai la revedere. Îmi închide mie gura cu un contract? Nici nu l-am citit. Plătesc jumătate de milion, ca să mai am șanse în play-off”, a afirmat Gigi Becali, informează sport.ro.

Rădoi a mai antrenat FCSB în 2015, când a fost eliminat de Partizan Belgrad din preliminariile UEFA Champions League și mai apoi de Rosenborg, în play-off-ul Europa League.