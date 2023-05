După ce au scăpat de omul Bruxellesului, parlamentarii de la Chişinău au pornit un nou concurs pentru funcţia de director al ANRE

Autorul proiectului nu a invocat motivul prelungirii termenului de înregistrare a candidaţilor. Pănă acum, în cursă s-au înscris patru candidaţi – Ciubotaru Pavel, Gonţa Victor, Vrabii Stanislav şi Ursu Alexandru.

Pe cine a deranjat Plămădeală?

Radu Marian a motivat anterior că Plămădeală a fost respins, chiar dacă a câştigat concursul, pe motiv că nu are 3 ani de experiență de conducere într-o instituție publică sau entitate reglementată de ANRE.

Sursele noastre susţin că Vasile Plămădeală ar fi fost sunat anterior de Radu Marian, care i-ar fi cerut să se retragă din concurs.

Într-o postare pe Facebook, Vasile Plămădeală a comunicat că a aflat din presă despre anularea rezultatelor concursului şi s-a arătat indignat, menţionând că nu a fost avertizat din start că nu întruneşte anumite criterii pentru a accede la şefi ANRE.

„La data de 9 noiembrie 2022, CEBF a publicat lista candidaţilor care au fost admişi la proba interviului, iar la 23 februarie 2023 a avut loc interviul propriu zis. In urma acestuia, am promovat concursul, acumulând punctajul maxim, şi conform deciziei CEBF nr.63, candidatura mea a fost propusă Plenului Parlamentului. La data de 3 martie, am avut o şedinţă cu fracţiunea parlamentară a Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). Ulterior, au început să se întâmple anumite procese ce nu se încadrează într-o logică juridică şi nu sunt caracteristice unui process transparent. În special, la data de 6 martie, am fost contactat de reprezentanţtii CEBF, care mi-au comunicat că nu voi fi susţinut de majoritatea parlamentară a PAS pe motiv ca nu aşi întruni criteriile de eligibilitate pentru participarea la concurs şi anume că nu as fi deţinut experienţa de cel puţin trei ani într-o funcţie de conducere în sectorul public sau în unul din sectoarele supravegheate de ANRE. Asta, în condiţiile în care, la data de 9 noiembrie 2022, CEBF m-a admis la proba interviului şi a constatat că întrunesc cerinţele înaintate”, a scris Vasile Plămădeală.

Consilierul Misiunii UE la Chişinău a precizat că a mai participat la un concurs similar în martie 2022: „Experienta manageriala pe care o detin. In ambele cazuri am comunicat urmatoarea informație, la care , la fel a vorbit despre experienţa sa, care a fost acceptată: „Delegația UE este o entitate publică a UE. În ceea ce ţine de experiența managerială, din funcţia pe care o deţin până în prezent, în cei 9 ani de experiență, am coordonat și gestionat activitatea multiplilor experți UE, care activează în proiectele finanțate de UE, inclusiv EU HLA, DCFTA communication and visibility, EUBAM, etc. Am participat la selectarea, coordonarea de politici precum și evaluarea performantelor experților. În acest context, consider că întrunesc cerințele înaintate și că dețin experiența managerială solicitată”.

Vasile Plămădeală a opinat că politicul din Republica Moldova nu este gata să accepte schimbarea adevărată, iar îndemnurile către cetaţenii Republicii Moldova cu experienţă în instituţii internaţionale de a pune umărul şi a fortifica instituţiile statului poartă un caracter declarativ.

Cum a încercat Radu Marian să aplaneze scandalul

Anularea rezultatelor concursului pentru ANRE, a provocat critici dure din partea experţilor, politicienilor şi ai societăţii civile. „Asta miroase a scandal de proporții. Omul participă de 2 ori (!) la concursul pentru numirea directorului ANRE, din a 2-a încercare ia primul loc, ca după asta Comisia juridică a Parlamentului să se trezească că persoana nu poate candida. De la început nu se putea verifica dacă candidatul îndeplinește condițiile legale? Îl pui să alerge după documente, să participe la audieri și la urmă îi dai un șut în fund?! Bătaie de joc și incompetență! Ori regulamentul concursului a fost prost gândit, ori Comisia juridică n-a vrut ca acest candidat să treacă și a găsit un pretext legal”, a declarat expertul în energetică, Sergiu Tofilat.

„Am lucrat mână în mână cu dumneavoastră timp de 5 ani Am deplină încredere că sunteți candidatul ideal pentru această poziție. Mi-aș dori ca Moldova să aibă la fel de mulți astfel de profesioniști ca și voi care lucrează pentru instituțiile sale”, a declarat experta europeană Olga Beinaroviča.

După apariţia numeroaselor critici în spaţiul public, Radu Maria a venit cu o reacţie pe Facebook, cerându-şi scuze de la Vasile Plămădeală.„Comisia condusă de mine recunoaște erorile de proces și va modifica procedurile. Regret situația extrem de neplăcută în care a fost pus domnul Plămădeală și vreau să-mi prezint scuze publice. Respingem acuzațiile de motivare politică în spatele deciziei de anulare a concursului, altfel nu ar fi luat cel mai mare punctaj dintre toți candidații”, a scris deputatul.

Sursele noastre susţin că unor demnitari publici de rang înalt de la Chişinău nu le convine Vasile Plămădeală la şefia ANRE din cauza integrităţii sale, fapt care le-ar încurca în implementarea diferitor scheme.