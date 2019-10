Premierul desemnat și-a însoțit oamenii și a făcut cărare între sălile unde se desfășurau audierile. Dintre toți premierii, până la Orban doar Emil Boc a fost alături de miniștrii desemnați la audieri. La audierea lui Cîțu, Orban, căruia un senator UDMR i-a spus Viktor, a încercat să preia asupra lui o parte din atacuri.

În sala în care a avut loc audierea lui Florin Cîțu a fost lume ca la circ. Cu doi cocoși, unul cu reputație de iubăreț, altul cu faimă de vestitor de apocalipse, spectacolul era garantat. Ministrul demis și cel desemnat au început cu bune intenții, dar s-au aprins pe parcurs, Eugen Teodorovici chiar a ars în flăcări.

Momentul zilei: „Iartă-mă!”

Cîțu a venit oarecum spășit și a început prin a-și cere iertare colegilor din comisii pentru că uneori a avut ieșiri necontrolate. Aproate că începuseră parlamentarii să-și scoată batistele, mai ales doamnele, cu excepția Cosettei Chichirău, că lucrurile au început să se precipite, tensiunea să crească și combatanții să-și ascută săbiile. Un sfert de oră s-au certat pe aspecte de procedură și când toată lumea decidea când să răspundă Cîțu la întrebări, în mod neașteptat, Teodorovici a sugerat să fie întrebat și omul când vrea să răspundă. A spus că la sfârșit, după formularea unui pachet de întrebări din partea membrilor comisiei. Noroc cu această opțiune, că așa cum Cîțu a făcut 3000 de amendamente la proiectul Legii bugetului, a curs cu întrebări. La final a scăpat ieftin, la unele a răspuns Orban, pe unele le-a comasat, iar de altele a uitat. Dacă era pe sistemul întrebare și răspuns, ministrul desemnat era și acum în comisie și răspundea la întrebări.

Senatorul fanilor

Liberalii și useriștii au încercat cât au putut să îi ridice lui Cîțu mingea la fileu. Doar deputatul PNL Pavel Popescu, care s-a chinuit mult să ajungă la microfon, i-a spus lui Cîțu că îl compătimește. Clipa de empatie a fost spulberată de o voce din sală: „Mai bine nu-ți dădea cuvântul!”

Apoi, a urmat execuția. În ciuda temperamentului vulcanic, Cîțu a adoptat o poziție defensivă. Cât a stat în sală, Ludovic Orban a încasat și în locul lui. Ambii au fost chestionați în legătură cu apocalipsele prevestite chiar de ei, în special de Cîțu prin postările pe Facebook. Ca orice politician care se respectă, atât Cîțu, cât și Orban au bătut în retragere: că una sunt declarațiile politice și ceea ce spun public și alta ce fac. Ministrul desemnat a mers chiar mai departe; îmbujorat de plăcere, s-a declarat flatat că are atât de mulți fani pe Facebook, însă mai că nu a spus că acolo scrie pentru like-uri și inimioare. Cîțu s-a sucit de-a binelea în comisie: nu mai dă afară bugetari, nu crește taxele. Sala a fost iarăși în lacrimi când ministrul a mărturisit că visul lui este eradicarea sărăciei din România.

Orban a mai clarificat un mister, că are loc de muncă, ceea ce l-a făcut pe senatorul Daniel Zamfir să respire ușurat: „Ah, ce bine că nu mai sunteți șomer, așa cum spune domnul Tăriceanu”.

Cîțu, pentru a spulbera acuzațiile că ar fi manipulat Bursa, a adus un certificat de bună purtare de la Banca Națională.

La începutul audierii, Cîțu a spus că și-a început cariera de finanțist la Banca Centrală din Noua Zeelandă. I s-a cerut să explice cum a ajuns acolo și a răspus că a fost la un interviu. A prezentat și o lucrare și cei de acolo au fost extaziați de talentul lui.

Show-ul lui Teodorovici

Eugen Teodorovici s-a răbdat cât a putut să-l atace pe Cîțu, chiar a făcut un apel umanitar: „Hai să nu-l punem în dificultate mai mult decât este”, a cerut el, când ministrul desemnat a început să se bâlbâie cu restructurările. După care a început cu o mărturisire: „Îmi plac curvele, dar nu în politică” și cu o acuzație la Cîțu: „Că sunteți hoț, o știe toată lumea”.

Lucian Viziteu a încercat să-l combată și i-a spus că dacă era bun, nu era demis. Atât i-a fost! După ce l-a idendificat de unde este, ministrul i-a spus: „Mamă, mânca-ţi-aş gura… de la USR, frate! Ia-ţi-l pe Barna şi duceţi-vă unde se duce el, da’ grămadă, dar luaţi-o pe rând. Chiftelele vi le fac eu!”.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, zis Mitralieră, l-a amenințat pe liberalul Dan Vâlceanu că îl aruncă afară dacă mai vorbește.

A urmat o harababură, toți strigau în același timp, toți se acuzau reciproc până când Varujan Vosganian, cu vocea-i de bariton, a cerut liniște. Le-a bătut colegilor obrazul și i-a anunțat că tot circul pe care-l fac este public, că-i vede lumea la televizor. După două ore și jumătate au reușit, cu chiu și vai, să termine audierea și au votat. A fost 19 la 19 și s-a considerat aviz negativ. Pentru a primi aviz pozitiv ar fi fost nevoie de 20 de voturi.

Florin Cîțu nu se teme să meargă la votul din Parlament cu aviz negativ din partea comisiei, și spune că a fost un vot politic.

Avize pozitive pe bandă

Audierile au început la ora 9:00 cu Ion Marcel Boloș, propus la Fondurile Europene. În cazul lui, Eugen Teodorovici a votat pentru. Însă, și aici ministrul demis al Finanțelor a intrat în coliziune cu un liberal. Teodorovici a constatat: „Țara bine nu se mai face, asta e sigur”. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, i-a răspuns: „După ce ați făcut este și foarte greu”.

Boloș a primit în Comisiile reunite pentru Afaceri Europene 21de voturi pentru. Au mai fost 4 abțineri și un vot împotrivă.

La ora 10:00 a fost audiat în Comisiile reunite pentru Sănătate Victor Costache, propus la Ministerul Sănătății.

Moldoveanul din Sibiu care a trait și profesat mai mult în străinătate are ambiții mari, inclusiv în ceea ce privește transplantul. „În momentul de față, România aruncă la gunoi 150 de inimi și 300 de plămâni. Nu avem centre capabile să le implanteze”, a spus el și a promis că va încerca actualizarea Legii transplantului. De asemenea, a promis că Guvernul Orban nu va închide niciun spital.

Costache, acuzat de malpraxis, a spus că va pleca din Guvern dacă Justiția îl va declara vinovat: „În momentul în care mi se va schimba calitatea de suspect și voi deveni culpabil, îmi voi înainta imediat demisia”.

A primit aviz pozitiv cu 14 voturi pentru și 4 abțineri.

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării, a fost audiat în Comisiile reunite pentru Apărare și a primit aviz pozitiv. El a declarat că dacă Guvernul nu va fi învestit, nu va reveni la decizia trecerii în rezervă. „Nu am experientă politică, însă consider că am suficientă experiență legată de funcționarea sistemului militar, de nevoile și provocările cu care se confruntă, am fost parte a acestora în ultimii ani, din calitatea de șef al Statului Major al Apărării și consider că această experiență mă va ajuta să pot să susțin îndeplinirea obiectivelor ministerului”, a declarat Ciucă.

Marcel Vela, desemnat pentru portofoliul de la Interne, a fost audiat în Comisiile reunite pentru Apărare. El a spus că este necesară o reforma a Jandarmeriei, a Poliției Române, dar și desecretizarea Raportului privind violențele din 10 august. Vela a primit aviz pozitiv cu 17 voturi pentru și 10 împotrivă.

Adrian Nechita Oros, nominalizat ministru al Agriculturii, a fost audiat de parlamentarii comisiilor reunite de profil. Oros a fost supus și unui test de cultură generală. Valeriu Steriu l-a demolat: Din 500 de întrebări am ales 3: Dacă veți prelungi utilizarea neonicotinoidelor? Ne puteți spune cât e prețul franzelei azi și cât va fi la finalul mandatului dvs? Câte hectare are un pogon? Acesta s-a descurcat.

Ultimul audiat a fost Costel Alexe, desemnat ministru al Mediului. Și el a primit aviz pozitiv cu 23 de voturi pentru, 5 împotrivă și 5 abțineri. La 36 de ani, Alexe este cel mai tânăr ministru al Guvernului Orban și ambiții nestăvilite.

Astăzi, de la ora 9:00 audierile continua cu ceilalți miniștri. Votul în plen se va da luni la ora 14:00.

