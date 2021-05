După 19 ani, o mare vedetă tv renunţă la emisiune. Explicaţiile oferite de Ellen DeGeneres au legătura cu lipsa de motivaţie care s-a instalat în cele aproape doua decenii în care americanii au admirat-o în „The Ellen DeGeneres Show”.

Vedeta a respins varianta conform căreia face pasul în spate după ce mai mulţi foşti angajaţi au acuzat atmosfera toxică din culisele emisiunii. În 2020, unii membri ai echipei din cadrul emisiunii, dar și invitați au vorbit despre tratamentul pe care l-au primit de la gazda emisiunii. Astfel, Ellen DeGeneres a fost acuzată de foştii subalterni că promovează hărțuirea sexuală, intimidarea și rasismul.

Revenind unul dintre anunţurile momentului în showbizul american, actriţa în vârstă de 63 de ani a confirmat pentru The Hollywood Reporter că va părăsi show-ul: „Va fi foarte greu în ultima zi, dar știu, de asemenea, că este timpul.

Sunt o persoană creativă și când ești o persoană creativă, trebuie constant să fii provocată, motiv pentru care am decis să găzduiesc Oscarurile sau să revin şi să fac stand up când nu credeam că o s-o mai fac. Am avut nevoie doar de ceva care să mă provoace. Și oricât de grozav este acest spectacol și pe cât de distractiv este, nu mai este o provocare. Am nevoie de ceva nou, care să mă provoace.”

Vedeta care s-a remarcat prin activismul pentru drepturile persoanelor LGBT (n.r. – ea este lesbiană şi este căsătorită de 13 ani cu actrița americană Portia de Rossi) şi-a informat colaboratorii marţi. Mai departe, ea va fi prezentă în emisiunea legendarei Oprah Winfrey şi va oferi mai multe detalii joi.

Explicaţiile oferite de Ellen DeGeneres

Ellen va renunța după ce al 19-lea sezon al emisiunii va fi difuzat în 2022, conform thesun.co.uk. În legătură cu viitorul profesional, vedeta a spus că este tentată să joace din nou în seriale, pe care le consideră „o plimbare în parc” în comparaţie cu show-ul la care a renunţat.

În ciuda anului destul de haotic, Ellen a susținut că renunțarea la show nu are nimic de-a face cu acuzațiile lansate împotriva ei de membrii echipei și unii invitați: „Aproape a lovit show-ul. A fost foarte dureros pentru mine. Adică, foarte. Dar dacă aș fi renunțat la emisiune din cauza asta, nu m-aș mai fi întors în acest sezon. Deci, nu de aceea mă opresc, dar a fost greu.” sursa foto