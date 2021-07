Oamenii au mai multe posibilități, au mai mulți copii și mai multe oportunități profesionale. Însă, un singur lucru a rămas constant. Bărbații continuă să domine puterea politică.

Bărbații sunt majoritari în politica Chinei

În momentul în care a fost format Partidul Comunist Chinez, nici o femeie nu a fost prezentă, motiv pentru care drepturile lor nu au fost menționate. La cel mai recent Congres Național din 2017, din 938 de membri, doar 83 erau femei. Majoritate femeilor sunt prezente în Comitetul permanent provincial, însă nu și la vârf, Sun Chunlan fiind singura femeie din Biroul Politic.

„Există, probabil, o tendință pro-masculină în alegerea membrilor partidului și plasarea lor în funcții importante”, a spus Victor Shih, profesor asociat la școala de politici a UCSD. „ Poliția, armata și cenzura sunt medii în activează bărbații, iar femeile sunt plasate în zone precum educația, propaganda sau în politici sociale”.

Până când sunt pregătite pentru a atinge o poziție înaltă, multe femei ajung deja la pensie. „Nu este ca în SUA, unde Barack Obama sau JFK, în vârstă de 45 de ani, pot candida la diferite funcții”, a spus Richard McGregor, autorul cărții The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers. „ Te ridici și te retragi într-un mod foarte structurat. Rar se întâmplă să devii membru al Biroului Politic cu puțin timp înainte de 55 de ani”.

Prejudecăți venite din partea conducerii statului

Valarie Tan, analist la Institutul pentru studierea Chinei în Germania, a susținut că femeile se confruntă adesea cu prejudecăți culturale și cu o presiune venită din partea statului, privind normele tradiționale, China confruntându-se cu o scădere a natalității. „ Normele tradiționale sunt prezente și astăzi. Există o așteptare ca femeile să se căsătorească, să aibă grijă de copii, să îmbătrânească și să aibă grijă de nepoți”.

Problemele cu care se confruntă femeile din China sunt departe de a fi neobișnuite în Asia. Japonia a fost numită „democrația fără femei”, iar în politica Coreei de Sud, a Taiwanului și a Hong Jong-ului, majoritari au fost întotdeauna bărbații.

În sfera socială, această tendință a persistat în întreaga regiune, dar femeile din China sunt privilegiate față de cele din Coreea de Sud și Japonia, unde acestea sunt obligate să renunțe la muncă după ce au avut copii, fiind întreruptă astfel cariera și potențiala intrare în politică.

„Aș spune că totul este relativ. Cu toate că femeile nu se bucură de un statut egal cu bărbații din China, acestea sunt mai bine văzute în prezent față de momentul în care s-a fondat Republica Populară Chineză. În comparație cu statutul femeilor din Japonia și Coreea de Sud, femeile din China se bucură de un statut privilegiat, mai ales după plecare lui Mao Zedong”, a spus Lynette Ong, profesor asociat la Departamentul de Științe Politice al Universității din Toronto.

Chiar și așa, femeile din China mai au de parcurs un drum foarte lung până să poată deține jumătate din cercul puterii, a spus AlJazeera.