Drumul cu avionul spre Grecia poate fi un coșmar. Ce se poate face







Turiștii care au mers cu avionul către Grecia avertizează că nici aceasta nu e cea mai bună variantă. Asta pentru că de multe ori din cauza întârzierilor se stă foarte mult pe drum.

Avionul, o variantă mai rapidă și nu prea

”Ieri am plecat de pe insula Creta, zborul de la ora 15:00 a plecat la 16:30. Pentru că ajuns târziu pe Heraklion, odată ajuns, ne-am mișcat repede. Zborul de la Atena a plecat la 20:45, în loc de 19:40. La București bagajele au venit după 50 de minute. Noroc cu Schengen și nu am mai pierdut timp și cu controlul la acte. Și uite asa, pentru circa 2 ore de zbor efectiv, am stat 12 ore pe drum.

Concluzia: nu trebuie să fie companie low cost. Și la cele mari pot apărea întârzieri, cum a fost aici, cu Aegean. Așa că e irelevant ce a fost în trecut, pentru cei ce întreabă. Folosiți aplicația Flightradar24, aflați mai multe despre zboruri decât ce vă informează compania”, a scris un turist pe unul dintre forumurile de călătorii.

Combinarea zborurilor cu feribotul, o bombă cu ceas

Situația nu pare să fie singulară. ”Am întâmpinat aceleași întârzieri ieri,începând cu zborul Aegean Otp/Ath, cu o întârziere 42 minute. Apoi întârziere la zborul de legătură Athena/Karpathos. Problema apare însă la legături dacă, combini aceste zboruri cu ferry... este riscant. Destinația finală a fost Kasos în Dodecanese, lângă Karpathos (ferry din Karpathos)”, a explicat un alt turist.

O altă persoană explică și faptul că trebuie să luați marje de eroare. ”O întârziere de o oră în plin sezon estival este ceva firesc. Nu-i plăcut, dar e firesc. De aceea este de preferat să se la se marjă mare de timp între avion și feribot. Eu una, nu le planific niciodată în aceeași zi. Aglomerația, vânturile și grevele sunt imprevizibile”, a explicat ea. Practic o soluție sigură pentru un drum cât mai liniștit nu există, dar puteți să fiți informați legat de eventualele întârzieri.