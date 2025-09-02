Social Un drumeț de 85 de ani a murit după ce a fost călcat în picioare de un grup de vaci în Alpii austrieci







Unele vaci pot fi periculoase. Mai ales când merg în grup. O tragică întâmplare dovedește acest lucru.

Un bărbat de 85 de ani din Viena a murit, iar soția lui, în vârstă de 82 de ani, a fost rănită grav după ce un grup de nouă vaci – dintre care trei viței – i-a atacat cu furie în timp ce se plimbau. Ieșiseră împreună cu câinele lor pe un drum forestier, în apropierea cabanei Austriahütte, la Ramsau am Dachstein (landul Stiria).

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază; turiști din zonă și personalul cabanei au acordat primul ajutor și au alertat serviciile de urgență. Cuplul a fost transportat la un spital din Salzburg, însă bărbatul a decedat înainte de a putea fi supus unei intervenții de urgență. Procurorii investighează circumstanțele exacte ale atacului. Bineînțeles că o autopsie urmează să stabilească detaliile decesului.

Potrivit poliției, cei doi se aflau „imediat sub așa-numita Austriahütte” când turma a pornit în fugă către ei, episodul fiind surprins de mai mulți martori. Cazurile letale de acest tip sunt rare în Austria – țară cu peste nouă milioane de locuitori. Însă pe pășunile alpine turmele pasc liber în sezonul cald, iar întâlnirile dintre vaci (mai ales cele cu viței) și drumeți însoțiți de câini pot deveni periculoase, scrie CBS News

Autoritățile reamintesc că, după un atac mortal produs cu aproape un deceniu în urmă, guvernul federal a publicat un „cod de conduită” pentru drumeți pe pășunile alpine. Recomandările includ păstrarea distanței față de bovine, evitarea hrănirii sau provocării lor. Este imperativă menținerea câinilor în lesă scurtă și eliberarea acestora în caz de atac. Pentru ca animalul să poată fugi și să nu atragă turma spre stăpân. Reguli similare sunt promovate și de organizațiile turistice regionale.

Anterior, în iunie 2024, o femeie care făcea drumeții în landul Salzburg, însoțită de doi câini mici, a murit după ce a fost lovită de o turmă pe un traseu frecventat. Incident care a relansat discuțiile privind responsabilitatea pe pășunile alpine. Experții subliniază că prezența câinilor poate declanșa reacții defensive, mai ales în preajma vițeilor.

Poliția din Stiria le cere vizitatorilor să respecte indicatoarele și recomandările de pe trasee și să raporteze orice comportament agresiv al animalelor către administrațiile locale sau custodele cabanelor montane. Ancheta este în desfășurare, menționează CBS News