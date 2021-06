11 iunie

Drepturile de autor. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 11 iunie s-au născut Richard Strauss, Jacques-Yves Cousteau, Jackie Stewart, John Constable, Michael Cacoyannis, Tudor Pamfile, Victor Moldovan, Mariana Buruiană, Adriana Ionescu, Marina Krilovici, Ştefan Popa, Liviu Papadima.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ap. Bartolomeu şi Barnava şi Luca arhiep. Crimeii.

Zi fastă. Simbolic, ziua Anarhistului, în sensul luptătorului imbecil și violent antisistem din toate timpurile. Coincidenţă, sau nu, că în această zi de 11 iunie, dar în 1848, începe Revoluţia în Bucureşti, iar după o sută de ani, în 1948, Legea Naţionalizării s-a dat în tot în această zi şi tot în 1948 se recunoaşte statul Israel.

Tradiţional, „Vartolomeul” după numele Sf. Ap. Bartolomeu. Sau, invers? După obiceiuri şi după interdicţii este din timpul păstorilor, înainte de daci, este o sărbătoare de o singură zi, probabil din Hallstatt, ce spun eu, poate chiar de la sfârşitul neoliticului.

Acum vremea se răsuceşte, spiritele aerului se luptă fabulos cu spiritele focului. În această perioadă sunt multe furtuni, ploi torenţiale, grindină, vârtejuri, tunete şi fulgere.

Copacul trăznit în această zi nu se atinge sub pedeapsa cu moartea, nu mai târziu decât într-un an de zile!

În aceste vremuri de un tembelism greu de egalat în istorie iată că se încearcă să se stabilească cum trebuie abordată problema drepturilor de autor. Am subliniat ”se încearcă”, sunt interese foarte puternice ca să nu se stabilească un regim clar al drepturilor de autor. Cei care trăiesc, foarte bine, din plagiat și furt intelectual.

Pe 7 iunie a expirat termenul pentru transpunerea noii Directive a drepturilor de autor în legislațiile naționale ale statelor membre ale UE. Această directivă protejază creativitatea în era digitală, aducând avantaje concrete cetățenilor, sectoarelor creative, presei, cercetătorilor, educatorilor și instituțiilor din patrimoniul cultural de pe teritoriul UE.

În același timp, noua Directivă referitoare la programele de televiziune și de radio va permite radiodifuzorilor europeni să pună mai ușor online unele programme ce vor putea fi astfel vizionate dincolo de granițe.

Comisia Europeană a publicat și noile orientări referitoare la articolul 17 din noua directivă care prevede noi reguli pentru platformele de partajare de conținut. Directiva a intrat în vigoare în iunie 2019, urmărind modernizarea reglementărilor comunitare în materie de drepturi de autor și avantaje pentru consumatori și creatori în mediul digital, unde serviciile de streaming muzical, platformele de video la cerere, serviciile satelitare și IPTV, platformele de actualități și agregatorii de știri au devenit principalele baze de acces la creații și la articolele de presă.

Noile reglementări vor stimula creația și difuzarea de conținuturi cu valoare adăugată importantă și vor permite utilizarea spațiului digital în domenii esențiale pentru societate, păstrând, în același timp, libertatea de exprimare și alte drepturi fundamentale.

Margrethe Vestager, vice-președinte al CE a subliniat faptul că, prin transpunerea în legislațiile naționale a directivei drepturilor de autor și a celei referitoare la programele de radio și televiziune, cetățenii și companiile se vor putea bucura de programe din toată Europa, creatorii vor putea primi o remunerație justă pentru munca lor, iar utilizatorii vor avea la dispoziție reguli clare ce protejează libertatea de exprimare.

La rândul său, Thierry Breton, comisarul însărcinat cu piața internă a remarcat că prin transpunerea directivei drepturilor de autor în legislațiile naționale, Europa a stabilit o normă pentru utilizarea de conținuturi creative online. În special, a spus comisarul, orientările prevăzute în Articolul 17 din directivă vor contribui la favorizarea vânzării de drepturi de autor și conexe în condiții de securitate juridică sporită atunci când creațiile sunt postate online.

Noua directivă a drepturilor de autor prevede reguli pentru garantarea unei remunerații echitabile a creatorilor și deținătorilor de drepturi, a editorilor de presă și a jurnaliștilor, în special pentru operele utilizate online și sporește transparența relațiilor lor cu platformele online. Iar articolul 17 prevede ca furnizorii de servicii de partajare online de conținuturi să obțină autorizarea din partea titularilor de drepturi pentru orice conținut postat pe site-ul lor . Dacă nu s-a acordat autorizația, aceștia trebuie să ia măsuri pentru a evita descărcările neautorizate. Un ghid de aplicare a directivei îi ajută pe actorii de pe piață să se conformeze la legislațiile naționale.

Noua directivă referitoare la programele de radio și televiziune prevede ca cetățenii să poată viziona și asculta un mare număr de posturi din afara țării de reședință. Radiodifuzorii pot pune mai ușor unele programme la dispoziția partenerilor din alte state europene, garantându-se corectitudinea remunerației.

Statele membre trebuie să notifice către Comisia Europeană legile naționale prin care s-au transpus cele două directive. Comisia va analiza textele după notificare.

Asociația europeană a editorilor de presă News Media Europe și-a exprimat regretul față de lentoarea cu care se transpune în legislațiile naționale directiva europeană a drepturilor de autor în toată Europa. Până la 7 iunie, data intrării în vigoare, doar 4 state membre au transpus directiva. Această întârziere amenință perenitatea presei libere, potrivit editorilor presei europene care așteaptă cu nerăbdare cadrul legislativ clar ce le va permite să pună în aplicare mecanismele necesare pentru a proteja conținuturile online.

Wout van Wijk, directorul News Media Europe a declarat că este foarte important ca statele membre să introducă soluții inteligente în legile naționale, deoarece editorii au nevoie de un instrument juridic pentru a monetiza utilizarea conținuturilor online.

Unele guverne, Franța și Danemarca, de exemplu, au elaborat soluții concrete în cadrul discuțiilor cu editorii naționali pentru a le garanta faptul că își vor putea exercita efectiv drepturile conexe. Printre soluții se află excepții rezonabile la aplicarea drepturilor de autor, capacitatea de a negocia colectiv, indicații pentru remunerație, cadrul de negociere echitabil și o supraveghere prin terți (arbitraj, mediere).

În paralel, adoptarea codului australian de negociere a informațiilor a declanșat discuții internaționale asupra manierei în care politicile concurenței pot completa drepturile de autor. În timp ce autoritățile pentru concurență din Franța și Germania sunt foarte active în această chestiune, este important ca UE să se implice mai mult în negocierile pentru Digital Services Act și pentru Digital Markets Act.

News Media Europe (NME) reprezintă industria presei de informații din Europa, circa 2500 de titluri de presă imprimată și online, dar și radiouri și televiziuni.

După Institutul European de Statistică, Eurostat, în Europa 8,45% din forța activă de muncă trăiește din drepturi de autor, iar în lume circa 6%. Ceea ce nu s-a reușit până acum este definirea simplă și clară a modului în care se pot apăra aceste drepturi de autor în condițiile platformelor care permit furtul intelectual.

Pot să vă dau un exemplu personal de cum am fost furat de dreptul de autor. In anul 2013 am scris aici, la EVZ, tot în rubrica mea, dar am mai scris despre acest lucru, vezi https://evz.ro/horoscop-adevarata-si-originala.html.

Incet-încet tot ce am prevăzut începe să se realizeze. Spuneam mereu că trebuie să se facă lumină pe net, că este necesară autentificarea fiecărei persoane care intră online. Dar despre acest lucru mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 11 iunie 2021

BERBEC Pentru unii dintre Berbeci este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient. Analizează cu atenţie ceea ce afli astăzi, verifică, pot fi lucruri denaturate, informaţii greşite, opinii şi păreri polarizate. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe cei din familia ta care au cu adevărat nevoie de ajutor.

TAUR Poţi şi trebuie să fii conştient de urmările acţiunilor tale, pe termen lung. Promisiunile legate de bani se mai amână, dar, din fericire, nu se anulează. Mai ai speranţe, zâmbeşte! Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, anul este la început, din fericire, asa încat o să te strecori prin începutul acesta de iarnă medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun pe net, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

GEMENI Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor, nu este o zi favorabilă. Ai întotdeaun de partea ta Liberul Arbitru, decizia proprie, şi un sfătuitor bun. Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii.

RAC Ai oarecare confuzie în relaţiile sociale, astăzi, neaşteptată şi nerecomandabilă. Trebuie să treci repede peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile distopiei sanitare sunt tulburi şi nesigure. Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte – dansul la modă de şase mii de ani al Racului. Trebuie sa ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva. Greu, foarte greu pentru că un Rac nu se transformă într-un Berbec peste noapte.

LEU Astăzi persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Săgetătorii şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este!

FECIOARĂ Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. În relaţiile tale poţi avea un dialog constructiv. Delicateţea ta şi spiritul detaliului sunt apreciate de cei din jurul tău. Nu uita că cei care fac bani, sunt cei cu obiective clare! Stelele te avertizează să dai dovadă de diplomaţie ca să poţi să faci faţă avalanşei de evenimente şi trăiri ! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ Acţionează, încă de dimineaţă. Efectuează ceea ce ai de făcut şi apoi încearcă să dai veşti despre tine, prietenilor, rudelor, celor apropiaţi şi dragi. Păstrează legătura, nu te înstrăina! Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului.

SCORPION Astăzi ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea familiei este ca un balsam pentru sufletul tău. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. Poţi să te duci la cumpărături, estevineri, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi. Adică, mai practic, fă o listă de cumpărături, ca să nu cumperi aiurea în tramvai!

SĂGETĂTOR Ziua aceasta conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar plină de realizări. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău.

CAPRICORN O dimineaţă cu discuţii plăcute în cuplu, în familie, la o cafea şi o brioşă. Te simţi bine, ai încredere în sprijinul celor dragi cu speranţa că lucrurile pot şi trebuie să meargă şi mai bine. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Fii evaziv, vorba bancului! Ceva cumpărături poţi să faci, că doar este vineri. Atenţie la o veche, sau mai nouă durere, probabil la genuchi, articulaţie aflată sub semnul Capricornului.

VĂRSĂTOR O zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate. Este timpul unor demersuri, pe care le-ai tot amânat. Trebuie să dai dovadă de pragmatism, realism, să nu te ocupi de fleacuri, să nu pierzi timpul. Nu plăti mai mult decât ţi se pare corect! Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru! Nu da şi nu lua bani cu împrumut.

PEŞTI Atenţie la sănătate şi mai ales dă suficientă atenţie la cu ce te încălţi, la confortul piciorului şi la stabilitate. Nu e o perioadă strălucită pentru asocieri, încearcă să te descurci singur, fără multă companie. Tu stai în acvariul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi nu ai făcut mai mult – “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul.