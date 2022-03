Dramă uriaşă pentru un milionar celebru! Tocmai a pierdut o avere. A fost „călcat” de hoţi

Probleme pentru omul de afaceri Cristian Țânțăreanu, care a fost jefuit. Vila din Corbeanca ar fi fost prădată la începutul lunii martie, iar hoții au reușit să fugă cu bunuri de valoare. Oamenii legii nu au reușit încă să dea de cei care au dat spargerea la casa lui Țânțăreanu.

Poliția încă nu a dat de urma hoților care l-au jefuit pe Cristian Țânțăreanu

După cum au anunțat surse din cadrul acestei anchete, hoții au fost surprinși de către camerele de supraveghere pe care milionarul le are instalate pe proprietatea din Corbeanca. Dar ei au avut grijă să-și acopere fețele pentru a nu putea fi identificați. Ei ar fi sărit gardul vilei, au pătruns în locuință și au sustras diferite bunuri în valoare de aproximativ 4.000 de euro, anunță spynews.ro.

Omul de afaceri a anunțat, recent, că și-a împărțit averea în mod egal celor trei copii și opt nepoți pe care îi are. Motivul pentru care a făcut acest lucru este pentru că a dorit ca ei să nu știe niciodată ce înseamnă sărăcia, conform propriilor declarații. Fiecare dintre copiii lui Cristian Țânțăreanu are propriile afaceri și se descurcă foarte bine la capitolul financiar.

„Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai putin. Ei sunt acționari însă egali în firmă. Toată averea e acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează”,explica omul de afaceri.

Și-a lăsat toată avere familiei

Mi-am făcut testamentul după ce am aflat că am cancer. Averea familiei se ridică acum la 20, 30 de milioane de euro. Numai spa-ul este 7 milioane de euro. Casele copiilor valorează fiecare vreo 600.000 de euro și am băgat 6 milione de euro în afacerea nouă cu complexul Pandemia.

Nu există un moștenitor. Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai puţin.

Ei sunt acționari egali în firmă. Toată averea este acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează. (…) De la stat eu primesc o pensie de 2.500 lei. Aș putea trăi cu banii ăștia. Poți să trăiești din cât ai”, declara anul trecut, Țânțăreanu, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.