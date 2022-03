Drama uriaşă a unui actor legendar! Suferă de o boală teribilă. Detalii înfiorătoare despre starea lui Bruce Willis

Bruce Willis dă semne de demență. „Este o situaţie tristă să vezi o legendă ca Bruce că se deteriorează”, a declarat un regizor. Iar cei care sunt în preajma sa susțin că: în ultima vreme actorul s-a comportat neobișnuit și pun acest lucru pe seama demenței.

Sănătatea starului a făcut obiectul unor noi speculații în ultimele săptămâni, în timp ce fanii pun la îndoială apariția actorului de 67 de ani în zeci de filme cu buget redus şi extrem de criticate.

Fostul A-lister joacă în nu mai puțin de 11 lansări practic necunoscute în 2022

Printre acestea sunt Fortress 3, Paradise City, White Elephant, Wire Room, Corrective Measures, Die Like Lovers, The Wrong Place, Fortress: Sniper’s Eye, Vendetta, A Day to Die și Gasoline Alley.

Canalul popular de YouTube Half in the Bag a discutat despre fenomen într-un videoclip luna trecută intitulat „The Bruce Willis Fake Movie Factory”, care a atins zvonurile din industrie conform cărora Willis primește replicile prin cască.

Matt Eskandari, care a regizat mai multe filme recente, inclusiv Hard Kill, Survive the Night și Trauma Centre, a intervenit în secțiunea de comentarii a videoclipului pentru a aborda zvonurile despre pierderea memoriei.

Am citit undeva că Bruce Willis are demență, adică nu este chiar conștient de ce se întâmplă în jurul lui”, a scris un utilizator. Eskandari a răspuns: „Da, este adevărat, am regizat patru filme cu el, așa că știu direct. Este o situație tristă să vezi o legendă ca Bruce deteriorându-se chiar în fața ochilor tăi. Am văzut-o în timp ce lucram cu el ultimii câțiva ani.

Răspunzând unui alt utilizator care a spus că Willis a „căzut din grație” după ce a lucrat cu regizori precum Quentin Tarantino, Brian De Palma și Wes Anderson, Eskandari a scris direct: „El are demență”.

Bruce Willis, Demi Moore și cu copiii lor Rumer, Scout și Tallulah: când a împlinit 67 de ani.

Revista OK! a publicat pentru prima dată zvonuri în ianuarie 2021 că Willis s-a luptat cu pierderea memoriei și a petrecut mai mult timp cu familia sa. Asta a venit după ce Willis a fost dat afară de un farmacist din Los Angeles pentru că nu a purtat mască în timpul pandemiei Covid-19. Ulterior și-a cerut scuze, spunând într-o declarație că a fost „o eroare de judecată”.

Colaboratorii lui Bruce Willis fac declarații tulburătoare despre sănătatea sa

Câțiva cineaști care colaborează cu celebrul actor susțin că performanța acestuia a fost afectată drastic, motiv pentru care filmările decurg lent și anevoios. Aceștia susțin că Bruce Willis are pierderi de memorie și nu-și poate aminti replicile și că are dificultăți în a zâmbi.

Mai mult decât atât, actorul ar avea probleme locomotorii și nu își poate coordona mișcările corpului, motiv pentru care este în permanență însoțit de un asistent.

Apropiații lui Bruce Willis susțin că acesta încearcă să petreacă mai mult timp cu actuala sa soție, Emma Heming Willis, și cu fiicele lor Mabel și Evelyn, precum și cu fosta soție Demi Moore și cu copiii lor Rumer, Scout și Tallulah.

De-a lungul timpului, s-a speculat că, în 2015, lui Bruce Willis i se transmiteau în cască replicile, în timpul debutului său pe Broadway în Misery, scrie nzherald.co.nz.