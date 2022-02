Drama uriaşă a unei vedete din România! A trecut prin clipe cumplite: „Am stat un an și jumătate în ghips, ca să pot merge”

Acum este o artistă extrem de îndrăgită de întreaga Românie și pare să aibă o viață cum mulți își doresc. Cu toate acestea, Carmen Rădulescu nu a avut o copilărie fericită. A fost supusă unor chinuri groaznice, fiind culcată, încă prin primele zile de viață, pe gresia rece a salonului de spital. Mama sa biologică nu își dorea un copil și a făcut tot posibilul pentru a provoca moartea rapidă a micuțului bebeluș.

Carmen Rădulescu a avut puterea să povestească drama prin care a trecut și susține că a stat în ghips aproximativ un an și jumătate pentru a putea merge. Relele tratamente aplicate de mama sa biologică îi puteau aduce o viață în scaun cu rotile.

„Au găsit-o asistentele și medicii în camera de spital că m-a învelit în ziare și mă lăsa să dorm pe gresie, ca să mor mai repede. Făcuse din mine un ghem de oase.

De aceea, am stat un an și jumătate în ghips, ca să pot merge, că altfel eram pasibilă să merg în scaun cu rotile. Toate astea le știu de la părinții mei, de la asistentele și medicii din spital, care au fost martori la așa ceva”, a povestit Carmen Rădulescu, în emisiunea Exclusiv VIP, prezentată de Cristi Brancu, la Prima TV.

Carmen Rădulescu își amintește și acum de prima conversație cu mama naturală

Cântăreața de muzică ușoară își aduce aminte și acum prima conversație cu mama sa biologică. Avea 10 ani atunci când aceasta a avut curaj să sune la familia care i-a oferit lui Carmen Rădulescu un acoperiș deasupra capului și o copilărie lipsită de griji. După trei a căutat-o din nou, iar apoi nu a mai știut nimic de cea care i-a dat viață.

„A fost un moment destul de greu, pentru că nu am aflat de la părinții mei, am aflat de la acea doamnă, femeie, nu știu cum să îi spun, mamă am și spus că nu am s-o numesc niciodată, pentru că nu pot. Mamă este, probabil, în fața lui Dumnezeu, dar în fața mea nu!

Am aflat de la ea, a sunat la familia Rădulescu, părinții mei erau plecați la serviciu și am răspuns eu. Mi-a spus clar – aveam 10 ani prima dată când a sunat: „Sunt mama ta!”.

Răspunsul meu a fost: „Cum să fii mama mea, că mama mea e plecată la serviciu?”. „Nu, eu sunt mama ta adevărată!”.

La aproape 13 ani, s-a întâmplat tot așa, eram singură acasă, am răspuns la telefon și mi-a spus: „Eu sunt mama ta, te-am mai căutat o dată și vreau să vorbesc cu tine!”. Eu între timp îi spusesem mamei, uite cine a sunat.

Mama: „Dacă mai sună această femeie, să îi spui că o dau pe mâna poliției”. Bineînțeles că m-am speriat, nu? I-am spus același lucru și n-a mai sunat. Întrebarea mea este: dacă atunci ți-a fost interzis să mă cauți – la 15 ani deja apărusem la televizor – la 18 ani, de ce nu m-ai căutat?”, a mai spus Carmen Rădulescu.