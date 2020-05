Cosmin Pașcovici, fost fotbalist la Farul Constanța și Dinamo, a vorbit despre drama vieții sale: decesul băiatului. Copilul a fost diagnosticat cu o boală rară, în 2006, atunci când avea doi ani și a murit în 2018, atunci când împlinise 14 ani. Cu o lună înainte de această traumă, Pașcovici și-a pierdut și tatăl.

„A fost operat fix de ziua lui de naștere, împlinise 2 ani. Denis Șerban îmi promisese atunci că o sa facă tot posibilul să marcheze pentru tizul lui. Eram la spital, când a dat gol în minutul 90 și ceva, Denis dormea după operație, am țipat și s-a trezit plângând. L-am pupat de bucurie.

Cei de la Dinamo au făcut sponsorizare pentru spital. De vreo 50.000 de euro. Cei de la spital tot așteptau această sponsorizare, doctorii tot îmi spuneau că este bine copilul. Au așteptat sponsorizarea și a doua zi mi-a zis domnul doctor Ciurea că nu a văzut caz mai grav ca al copilului meu. Și că va mai trăi maximum 2 luni.

Nu mi-a părut rău că s-a făcut sponsorizare, doar voiam să știu dinainte starea copilului. După am fost nevoiți să plecăm în Franța cu el, ne-au ajutat foarte mult Amalia și Ilie Năstase acolo. L-am operat iar pe creier, pentru că nu îi scoseseră toată tumora în România. Cei din Franța mi-au spus că probabil le-a fost frică să nu-l piardă.

Toate ne-au întărit. Ăștia 14 ani au fost cei mai frumoși ani din viața mea, pentru că nu am încetat deloc să luptăm. Nu trebuie să renunți niciodată! Acesta este sfatul meu pentru toată lumea. În Franța am întâlnit mai multe cazuri ca el. Toți cei care au avut boala lui, au trăit 2 ani maxim. Datorită lui Denis, durata de viața s-a mărit la 4 ani acum. El a luat niște tratamente experimentale, acesta este motivul pentru care a trăit 12 ani în plus. Ceilalți îngerași aveau o durată de viață de doar 2 ani”, a spus Pașcovici la GSP Live.