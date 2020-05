Vedeta își dorește foarte mult să devină mamă, iar pierderea fătului a afectat-o enorm. În procesul de vindecare după această traumă i-au fost alături persoanele dragi și, implicit, logodnicul său, Mădălin Mogoș.

Ea și-a dorit să nu știe nimeni ce este în sufletul său, motiv pentru care, o perioadă și-a luat o mică pauză de la unele activități, însă, recent, le-a reluat, au mai mărturisit apropiați ai cuplului.

Alexandra și Mădălin se cunosc din copilărie. Tânărul sportiv i-a oferit inelul de logodnă în urmă cu aproape un an.

„M-a cerut după 6 luni de relație, ne cunoașteam de 11 ani, din copilărie. Mama zice că m-a iubit dintotdeauna, eu nu știu ce să cred. Nu știam să fac alegerile potrivite. Eu i-am zis că în elicopter sau în parașută, dar a fost acasă. A fost cea mai bună decizie. Noi vorbiserăm deja să ajungem acasă cam la aceeași oră, să mâncăm îmăreună. El m-a întrebat și ce vreau să mănânc. Am scăpat cheia din mână când am văzut ce scrie pe jos, dar nu mă așteptam la un inel, ne mutaserăm de o săptămână.

S-a pus în genunchi, îmbrăcat la cămașă…Nu am zis nici da nici nu, am zis doar: nu cred! Apoi am zis da, îmi venea să țip. Merită tot ce e mai bun. Noi am mai avut mici încercări când eram copii, dar acum am considerat că merită o șansă 100% reală. E ultima alegere, așa sper! Nu am plâns, dar eram șocată! Îl vedeam pe el foarte transpirat, se lipise cămașa de el, el avea lacrimi în ochi și tremura tot. Îi bătea inima super tare”, a povestit blonda, potrivit cancan.ro